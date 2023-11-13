▲ 【澳洲加息】澳洲央行高官：降低通脹料為漫長過程 2025年底才達2至3%目標上限

澳洲央行一名高官表示，事實證明澳洲通脹比最初預期的更頑固，這主要是由於服務業的價格壓力所致，而降低通脹將是一個漫長的過程。外電引述澳洲儲備銀行助理行長Marion Kohler在瑞銀（美：UBS）的一次會議上表示，預計通脹率仍將下降，但直到2025年底才會達到該央行設定的2%至3%的目標上限。

由於憂慮通脹消退不夠快，澳洲央行上周加息25點子，達到了12年來的最高點4.35%。市場暗示明年上半年再次加息的可能性約為 50%。

商品價格下降導致通脹放緩

Kohler指，目前預計由於國內需求水平仍然較高，勞動力和其他成本壓力較大，通脹下降的過程將比央行之前想象的更為平緩，而現在的高通脹還有可能影響工資和價格制定行為，需要採取更嚴格的政策來應對。

她表示，商品價格下降導致通脹放緩，但國內產生的成本繼續上升，「仍然強勁的需求使企業能夠將成本上升轉嫁給客戶，工資增長在過去一年加快，但現似乎已大致穩定下來，預計在未來幾年中將逐步下降」。她又指，強勁的公共和商業投資為經濟活動提供了支持，而留學生和遊客人數的迅速回升，促進了國內整體消費支出的強勁增長。

她預計，未來一年的經濟增長仍將低於趨勢水平，主要是生活成本壓力、利率上升和應繳稅款增加都會在一段時間內繼續拖累家庭可支配收入，令家庭消費增長乏力。

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編輯：胡學能