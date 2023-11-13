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【制裁華為】日媒拆解華為Mate 60 Pro　中國製零件價值比率佔近半

科技 11:28 2023/11/13

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日媒日前拆解華為Mate 60 Pro，揭示手機中國內地製造的零件佔比已達47%，較3年前提升18%。

華為8月突襲推出旗艦手機產品Mate 60 Pro，引起外界高度關注，尤其華為被指突破美國限制，成功再次推出旗艦5G電話，令外界對其採用的零件相當好奇。日本媒體日經新聞日前聯合研究公司Fomalhaut Techno Solutions，共同拆解華為Mate 60 Pro，揭示手機中國內地製造的零件佔比已達47%，較3年前提升18%。

【華為回歸】Mate 60 Pro、Mate 60一機難求？　華為兩款新機再次秒殺

【華為發力】華為摺機Mate X5上手玩　炒價比原價高達7成

日經新聞報道指出，拆解結果顯示，Mate 60 Pro零件總成本為422美元（約3,295港元），國產比率增加至47%，較2020年推出的Mate 40 Pro提升18%。Fomalhaut行政總裁Minatake Kashio表示，之所以國產零件成本有所增加，主要是華為把OLED顯示器的供應商，即手機最昂貴的零件，從韓國LG Display更換為京東方科技集團。

雖然OLED供應商從南韓轉成國產，但來自南韓的零件成本佔比亦從3年前的31%增加5%到36%，主要是華為將相機影像感測器的供應商，從Sony集團轉為三星（Samsung）。而日製零件佔比，則從Mate 40 Pro的19%驟減至1%。

應對美國出口管制　採7奈米芯片

另外，拆解報告亦提到，Mate 60 Pro採用由海思設計、中芯生產的7奈米芯片。報道指，中芯的半導體微影製程採用不受美國出口管制限制的較舊設備。Minatake Kashio認為，中芯藉由多次重覆曝光（multiple patterning），並略微移動基板的位置，所以即使使用舊設備，仍能在矽晶圓上形成和7奈米產品相等的電路，「據說中國自家技術落後七年，但意外的是他們在五年內便趕上了。」

較早前有外媒報道也曾指出，中芯的「Twinscan NXT:2000i」深紫外光（DUV）微影設備可打造5奈米或精製的7奈米晶片，卻必須大量使用多重曝光程序，影響良率及成本的昂貴技術。

【華為回歸】一文看清華為新機　為何成為全球焦點？

責任編輯：曾曉汶

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