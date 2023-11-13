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【Threads更新】Threads取消IG推薦　用户可選擇關閉功能

科技 13:30 2023/11/13

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Threads宣布允許用户停止自己的貼文顯示在Meta其他平台上。

Meta旗下連結Instagram的社交平台Treads，早前面臨用户大幅下滑的情況，故平台在數月前開始將用户的貼文顯示在Instagram和Facebook上。惟措施惹來大批用户不滿，近日平台聽取意見，宣布允許用户停止自己的Threads貼文顯示在Meta其他平台上。

平台指，用户只需點擊Threads應用程式介面右上角的兩條線，然後選擇私隱，再點選在其他平台上推薦貼文，便會出現Instagram及Facebook兩個控鈕選項，用户能自行選擇關閉或開啟仼何一個平台的貼文推薦功能。Meta表示，功能將慢慢地推出，故現階段部分用户未必能使用。

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或將開放歐盟地區使用

另外，軟件工程師Alessandro Paluzzi發布了一張屏幕截圖，指Meta或準備開放平台予歐盟地區用户。Meta先前因歐盟的數位巿場法案對跨平台數據管理方式的問題，推遲了在該地區推出Threads的計劃。

責任編輯：歐朗欣

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