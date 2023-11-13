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【港交所人事】任志剛據報無意接任港交所主席　歐冠昇或不續約CEO

股市 11:16 2023/11/13

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【港交所人事】任志剛據報無意接任港交所主席　歐冠昇或不續約CEO

港交所 （00388） 主席史美倫明年任期滿6年，依慣例料將退任主席，而港交所集團行政總裁歐冠昇首3年合約同樣於明年中屆滿，兩大關鍵職位的繼任和續約安排成金融界討論議題。有本地傳媒引述消息報道，被視為接手史美倫的熱門人選之一任志剛，近期私下向金融圈友人表示無意接任，令另一港交所董事、唐家成成為港交所主席的呼聲更高。

金管局前總裁任志剛、證監會前主席唐家成兩位具監管機構經驗的金融資深人士，今年齊獲政府委任為港交所董事，外界早視政府為港交所下任主席鋪路。雖然一度有消息指任志剛有望成為熱門，但唐家成近期獲港府委任為「促進股票市場流動性專責小組」主席，小組建議亦成為施政報告主要參考內容，令唐家成呼聲漸高。

施政報告未列盡專責小組12項建議？ 唐家成：由特首決定、措施有利市況改善時提振交易活動，可見【下一頁】

港交所董事會或月內商議續約歐冠昇事宜　傾向不再續約或僅續一年

另外，報道又指，港交所董事局正研究歐冠昇續聘與否的問題，最快會於本月稍後的董事會會議上作決定。董事會成員對歐冠昇上任兩年半以來表現有不同評價，但以不再續約的意見較為主導。

有意見認為，因應史美倫將於明年4月任滿，可考慮給予歐冠昇短於3年一般高層標準合約，並傾向續約1年，以免主席與行政總裁短時間內同時離任。兩選項均未有最終定案。報道同時引述港交所發言人稱不評論市場揣測。

歐冠昇2021年離開摩通，加入港交所，成為港交所首位非華人CEO，但加盟後香港金融市場面對美國加息、中國經濟放慢，不論港股成交或IPO都有所轉弱。外界原預期歐冠昇將加強港交所國際上宣傳或地位，並開辦紐約、倫敦辦事處，惟在外資對中國市場審慎下，相關措施的成效未算突出。

歐冠昇：每周都有公司找港交所諮詢來港上市 中東許多主權財富基金正布局中港股市，可見【下一頁】

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香港交易所（00388） 港股 史美倫 歐冠昇 任志剛 香港交易及結算所有限公司
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