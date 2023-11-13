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【日圓走勢】日本批發物價升幅大幅放緩　日圓再創33年低　每百日圓兌港元跌穿5.15

宏觀解讀 15:32 2023/11/13

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【日圓走勢】日圓再創33年低、每百日圓兌港元跌穿5.15　巴克萊料日圓低見152

日本通脹升幅放緩，反映成本上升的壓力減弱，日圓進一步走低。日圓兌每美元低見151.8，創33年低位，每百日圓兌港元跌穿5.15水平，低見5.1451。巴克來預期，雖然市場普遍買入美元，但基於日本政府可能干預的預期，預期日圓兌每美元只會貶值至於152左右，關注本周美國通脹數據表現，若明年減息預期押後，或會令日圓進一步受壓，料日圓本周於149.1至152之間徘徊。

日本10月批發物價按年升幅放慢至1%以下，為兩年半以來首見，反映推動各種商品價格上升的成本壓力開始減弱。分析認為，大宗商品主導的通脹放緩，符合日本央行預測，未來將關注工資及家庭支出的增長，會否足以產生需求推動的消費物價上漲。

日本央行行長植田和男上周表示，央行在退出超寬鬆貨幣政策方面將謹慎行事，以免引起債券市場大幅波動，目前日本正向著可持續實現央行2%的通脹目標邁進，工資上升和內需帶動的通脹循環正在形成，並逐漸成為趨勢，但在取消維持孳息曲線控制（YCC）和負利率政策之前，仍有一段距離要走。

相關文章：【大行看法】高盛：料美滙指數明年走勢轉弱　但經濟強勁及債息高企會支撐美元

相關文章：【日圓走勢】日本央行前官員估計　日本2024年初結束負利率政策 

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編輯：陳韻妍

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