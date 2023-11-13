【以巴戰爭】以總理拒認防哈馬斯有誤 加沙管理將不包括巴人政府

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）周日（12日）受訪時拒絕回應，是否需就未能防範 巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）負責任。同時，內塔尼亞胡強調加沙（Gaza）戰後管理上，巴勒斯坦自治政府將不會有任何角色。

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內塔尼亞胡在美國有線新聞網絡（CNN）訪問中認為，哈馬斯早前突襲南部自己是否需要負責是一個必須處理的問題，但表明以色列現時需要團結，集中精神在打敗哈馬斯及獲得最終勝利。

內塔尼亞胡亦重申，以色列政府正全天候工作盡力讓所有人質獲釋，強調人質釋放亦是以國戰爭目標之一。他亦再次明言，國際社會呼籲的停火只有在人質獲釋下才可能實現。

同時，內塔尼亞胡不同意數日暫停戰事，指暫停戰鬥正是哈馬斯希望出現的情況，指控後者可能利用暫停補充武器裝備。

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關於加沙戰後的問題，內塔尼亞胡否決美國建議，讓巴勒斯坦自治政府可能在管理上擔任一定角色，表明以方在戰後加沙將有壓倒性的軍事力量。

內塔尼亞胡稱屆時加沙可能建立類似民間巴勒斯坦自治政府，願意對抗恐怖份子及教育兒童未來與以色列有和平﹑合作及繁榮關係，而非消滅以色列。他強調巴勒斯坦自治政府早在加沙存在，但敵視以色列行為仍然存在，需要作出改變。

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責任編輯：吳漢培

