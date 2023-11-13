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【美國經濟】大摩料聯儲局明年6月啟動減息　美國明年經濟增長放緩至1.9%　

宏觀解讀 10:47 2023/11/13

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摩根士丹利發表2024年展望報告，預計美國聯儲局將續維持高利率，直到通脹率接近2.5%且明顯仍在下降，料目前聯邦基金利率區間5.25至5.5厘續維持，直到明年6月，而明年6月首次減息25點子後，明年9月將進一步減息25點子，隨後的每次政策會議都將下調25點子。美國經濟方面，大摩料美國經濟增長將從今年的2.4%，放緩至明年的1.9%和2025年的1.4%。

貨幣政策對明年美國經濟影響愈來愈大

報告認為，美國經濟將從現在起至2025年第一季度減速，而貨幣政策對明年美國經濟增長的影響愈來愈大，長期高利率會造成持續拖累，抵消財政推動力有餘，並使經濟增長從明年第3季度起持續低於潛在增長率。由於勞動力市場僅略微放緩，勞動收入得到支撐，通脹下降意味着實際收入具韌性。在許多30年期固定抵押貸款的背景下，消費在整個明年都會得到支持。反過來，這種總需求又使勞動力需求不會下降太多。隨著勞動參與率在預測內進一步微升，預計失業率將從今年底的3.9%，微升至明年底的4.1%。

大摩指，今年第3季度強勁的勞動力市場和經濟韌性意味着，聯儲局需要一個季度以上的疲弱數據才能開始下調政策利率。料明年6月首次減息25點子後，明年9月將進一步減息25點子，隨後的每次政策會議都將下調25點子。因此，基金利率在明年下降1厘（100點子），2025年下降2厘，當通脹接近但略高於2%時，政策利率將介乎2.25至2.5厘。而量化緊縮政策很可能從明年6月開始縮減。

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編輯：胡學能

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