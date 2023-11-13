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【全球化】渣打研究：88%受訪環球商界領袖指全球化在五方面取得成功　95%支持資本自由流動

宏觀解讀 10:36 2023/11/13

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【全球化】渣打研究：88%受訪環球商界領袖指全球化在五方面取得成功　95%支持資本自由流動

渣打最新發表的《全球化：下一個篇章》研究報告顯示，儘管過去幾年因應地緣政治局勢緊張、全球能源危機、供應鏈受阻和外國投資減少而對全球化的懷疑有所增加，88%的受訪環球商界領袖依然認為全球化正在五大方面取得成功，包括：貿易、資本、科技、人才和可持續發展。

調查顯示，受訪商界領袖最認同貿易對促進經濟增長的角色。86%的環球商界領袖認為全球貿易有助於更可持續的發展（香港受訪者：87%），另83%認為全球化能夠支持更具韌力的供應鏈（香港受訪者：79%）。商界領袖呼籲加強國際貿易協定的協作和透明度，並輔以互補的本地政策。

81%商界領袖認為政府應鼓勵外國投資

資本方面，95%環球受訪者支持資本可在全球自由流動（香港受訪者：94%），另83%認為開放金融巿場對已發展和發展中的經濟體都有好處（香港受訪者：87%）。81%商界領袖認為政府應鼓勵外國投資（香港受訪者：76%）。75%環球商界領袖認為，全球範圍內的數據交流取得了積極成果（ 香港受訪者：76% ） ，另84%領袖認同去中心化金融（decentralised finance）可建構一個新的、更公平的全球金融體系（香港受訪者：86%）。人才交流方面，74%的商界領袖認為企業能夠從全球化的人才市場中獲得好處（香港受訪者：68%）。

在可持續發展方面，雖然 70%的環球受訪者對全球治理機制的有效性持正面態度（香港受訪者：68%），但只有 56%的人認為氣候變遷的解決方案需要一個全球方案（香港受訪者：49%）。

溫拓思：合作和連繫才能找到解決方案

渣打集團行政總裁溫拓思（Bill Winters）表示，全球化需要進行調整，下一階段必須更公平、更普及和更可持續，全球不能分裂和孤立，只有通過合作和連繫，才能找到應對共同挑戰的解決方案。

有關研究與彭博傳媒工作室合作進行，訪問了遍及非洲、亞洲、歐洲、中東和北美的20個市場內3,000多位商界領袖，以了解全球化的主要動力，並評估巿場對全球化的看法。

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編輯：陳韻妍

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