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全球首個3.5米高姆明打造雪國奇緣 還原超人氣姆明谷 重現童話世界白色國度

都會情報 10:30 2023/11/13

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於大宅旁由環保藝術團隊DREAMCUBICS以回收膠樽物料再糅合3D打印技術打造的紅玫瑰花園。

馬鞍山MOSTown新港城中心由11月10日至2024年1月1日將化身為「The MOST Wintry Wonderland 姆明雪國奇緣」，讓大家猶如置身於充滿北歐冬日氣氛的姆明谷，暢遊3大打卡區及2大主題玩樂區！商場亦首度聯乘環保藝術團隊DREAMCUBICS，運用回收膠樽物料再配合3D打印技術，升級再造出極具環保意義的白色冬日姆明谷。

三大打卡區沉浸式探索姆明世界

姆明迷必到的MOSTown新港城中心「The MOST Wintry Wonderland 姆明雪國奇緣」3大打卡區，首站率先來到「毛毛姆明遊樂園」，有全球首個3.5米高充氣毛毛版姆明，引領大家進入白色森林。穿過神秘的森林，踏上被七彩花海環擁的「北歐浪漫小木橋」，與首度以3D經典吹笛造型亮相的1.4米高史力奇浪漫相遇。經過木橋，姆明一家正在5米高藍色尖頂「冬日姆明屋」迎接大家。而位於大宅旁由環保藝術團隊DREAMCUBICS以回收膠樽物料再糅合3D打印技術打造的紅玫瑰花園，紅色玫瑰花海在樹精們及藍白色的聖誕樹下互相輝映，讓人沉浸式探索姆明的童話世界。

馬鞍山MOSTown新港城中心首度聯乘姆明打造北歐冬日白色國度。

首次展出官方珍藏漫畫手稿

「姆明手繪收藏閣」展出由作者Tove Jansson親手繪畫的漫畫手稿，讓大家深入了解芬蘭森林以及姆明谷的原型世界。來到芬蘭雪國，必定要體驗一下芬蘭主題玩意「芬蘭木棋挑戰場」及「姆明大冒險互動遊戲」。H • COINS會員以電子貨幣即日單一消費滿港幣$300或以上，即可換領遊戲券*乙張以及場內商戶優惠券*乙張。而且於平安夜及聖誕節當日，姆明人偶將會現身MOSTown新港城中心，由12月1日起，H • COINS會員以電子貨幣即日單一消費滿港幣$400或以上，並親臨L3會員專區，即可換領拍攝証*乙張及商戶優惠券*乙張。與姆明拍下獨一無二的合照！

期間限定店推逾15款全球首發商品

期間限定店發售超過250件精品，當中包括15款全球首次登場的姆明主題商品，包括優先發售的「姆明一族冷帽」。此外，當中商品更包括香港限定發售的電子產品及配件，姆明粉絲們可盡情購買心頭好。

期間限定店發售超過250件精品，當中包括15款全球首次登場的姆明主題商品。

於11月10日至2024年1月1日期間，H • COINS會員亦可參加「The MOST Wintry Wonderland姆明雪國奇緣」印花獎賞，於MOSTown新港城中心以電子貨幣單一消費每滿港幣$400或以上，即可獲得專屬指定電子印花1枚，集齊3枚專屬電子印花即可免費換領姆明一族「二合一旅行頸枕」或「可折疊旅行袋」。

此外，於推廣期內即場登記成為H • COINS新會員，並追蹤MOSTown新港城中心Instagram專頁，即有機會獲贈「姆明一族精美紀念文件夾」乙個，詳情請密切留意商場專頁。

(特約)

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