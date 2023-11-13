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【2024展望】大摩：債務及通縮挑戰窒礙中資股復甦、籲捨中國取印度　恒指明年目標價僅18500點

股市 10:03 2023/11/13

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【2024展望】大摩：債務及通縮挑戰窒礙中資股復甦、籲捨中國取印度　恒指明年目標價僅18500點

中港股市今年表現令人失望，「冠軍分析師」摩根士丹利郭強盛團隊預期，明年日本及印度經濟及每股盈利增長將會再次令人驚喜，但中國及其他新興市場料再次令人失望，亞太區（日本除外）及新興市場首選維持印度、新加坡及墨西哥三國。

明年中國實質經濟增長約4.2%

大摩指，中國持續面對債務及通縮的挑戰，因此窒礙中國股市復甦的阻力仍大，該行經濟師預計，明年中國實質經濟增長約4.2%，名義經濟增長約4.8%，而外匯團隊料在岸人民幣兌每美元於明年上半年貶值至7.5水平，故此大摩預計，中國明年每股盈利將連續第四季遜於市場預期，明年MSCI中國指數僅升5%，滬深300指數則升7%。

港股方面，大摩預期，恒指明年底基本情景目標價18500點，潛在升幅5%，每股盈利增長7%；國指明年底目標價6350點，潛在升幅5%，每股盈利增長5%。

維持中資股「與市場同步」評級

大摩指，企業基本面承壓，加上人民幣走弱，流動性亦存在不確定性，故維持中資股「與市場同步」評級，認為即使中央已推出不少救市措施及推動債務重組，但當局仍要作出更多努力，才能吸引投資者重返市場，維持偏好A股多於離岸中資股。

中資股板塊方面，大摩對軟件股看法趨於審慎，惟相對看好半導體領域，減少必須消費品股及消費服務股，提高食品、飲料及煙草股持倉，但整體仍偏好消費（包括互聯網）及個別原材料及工業股，維持減持房地產及銀行股。

大摩看淡中國，卻看好印度前景，預期明年印度名義經濟增長可達11.6%，2025年亦有11.2%，而年青的人口結構及地緣政治風險偏低，將帶動資金流入並降低股票成本。

看好日本股市將進入結構性牛市

由於美元強勢，加上美息趨於緩和，故此大摩在亞太（日本除外）及新興市場組合中，將價值股與增長股評級調整至「中性」，以平衡組合風險。

大摩看好日本股市將進入結構性牛市，因此將日本TOPIX指數目標價調升至2600點，潛在升幅約13%，並預期日股每股盈利於未來6個月增長強勁，2024及2025年增幅分別達10%及8%，並預期明年第四季日圓會升至140水平。基於日圓今年過度疲弱，故大摩建議美元投資者投資日股時，無需進行對股，並預期外資、零售投資者都會持續流入日股市場。

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編輯：陳韻妍

港股 大行報告 中國市場 郭強盛 MSCI中國指數 恒生指數 地緣政治 新興市場 印度 人民幣
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