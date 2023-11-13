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【雙11】阿里京東連續兩年拒報GMV　高盛預計「雙11」GMV整體增長5-9%、哪平台增長最快？

股市 10:47 2023/11/13

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高盛預計「雙11」GMV整體增長5-9%

「雙11」剛結束，兩家電商巨頭阿里巴巴 （09988） 旗下天貓、京東 （09617） 不再公布商品交易額（GMV）具體數字，僅披露用户規模、商家規模、訂單量及直播等數據。高盛發表研報指，按照「雙11」快遞包裹量增長23%估計，行業整體GMV按年增幅為中高單位數（約5%-9%），估計阿里巴巴GMV增長1%、京東增長3%、拼多多（美：PDD）增速則達20%。高盛相信，阿里巴巴和京東與整個行業之間的增速差距，未來基本保持不變。

該行指，儘管宏觀經濟疲軟，繼續看好電商，首選阿里巴巴、拼多多及快手 （01024） ，主要基於廣告技術升級，可推動電子商務廣告收入率上升。

高盛指出，雖然阿里巴巴和京東的GMV增長優於預期，但仍遠遠落後於短視頻平台的增速。快手此前公布，10月18日至11月5日期間GMV按年大幅增長85%，整個「雙11」期間全周期動銷商品數增長超50%，訂單量增長近50%，中小商家GMV增長超75%。抖音公布，於10月31日當天品牌商家整體GMV增長145%，當天貨架GMV達203%。

根據國家郵政局監測數據顯示，11月1日至11日期間，全國郵政快遞企業共攪收快遞包裹52.64億件，按年增长23%。
 

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編輯：許明麗

港股 大行報告 京東集團—SW（09618） 快手—W（01024） 阿里巴巴－SW（09988） 京東（美：JD） 拼多多（美：PDD） 阿里巴巴（Alibaba，美：BABA）
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