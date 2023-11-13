▲ 【美國經濟】高盛CEO：美國經濟衰退風險大減、今年再加息機會不大 看好美股走勢

高盛董事長兼首席執行官（CEO）蘇德巍（David Solomon）接受《信報》訪問時指，美國經濟衰退的風險已較12個月前大降，經濟軟着陸機會較高，而亞洲經濟增速快，長遠會吸引更多國際資金投入區內資本市場。

美國經濟影響全球資本市場的發展和資金流向，蘇德巍認為，美國通脹有所回落，但與聯儲局的2%政策目標還有距離，他個人預測通脹問題會左右當地經濟一段時間，不排除聯儲局會在通脹回升時再加息，但今年再上調利率的機會不大，明年則可能加息一至兩次，美國經濟面對眾多不明朗因素，綜合而言軟着陸機會較高。

亞洲資本市場吸引國際資金投放

除了對美國經濟前景樂觀之外，蘇德巍料美股續有吸引力，多年來資本均會流向經濟增速較快地區，投資准入程度、資訊透明度和監管框架是重要元素，美國在各方面都相對成熟，所以成為全球最大和重要的資本市場。他說，由於深度和闊度足夠，美股一直對大型公司IPO具吸引力，相信短期內美股是全球新股集資的主要地區之一。

亞洲方面，他稱，亞洲資本市場發展趨成熟，成功吸引國際資金投放，而亞洲區保持較高的經濟增速，將為全球股市帶來長遠的投資機遇。

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編輯：陳韻妍