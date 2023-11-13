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【港股市況】本周聚焦大型科網股業績及美通脹數據 港股開市升59點，報17263點
騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 及網易 （09999） 多隻大型科網股本周將陸續公布業績，市場關注科網股業績表現，若績佳能否成為港股上升的動力。另外，美股本周有多項重要數據公布，包括周四焦點通脹數據，市場將預期會為美國未來息口走向作定調。恒指黑期升91點，報17260點
即市走勢：
【09：30】【美國經濟】高盛CEO：美國經濟衰退風險大減、今年再加息機會不大 看好美股走勢
【09：22】【券商重組？】中國銀河、中金齊發公告 澄清無計劃合併重組
【09：20】港股開市升59點，報17263點；國企指數升25點，報5925點；恒生科技指數升0.6%，報3915點。
【09：05】【大行看法】法巴徐啟敏：中長綫看好中港股市 本周習拜會或成首個利好催化劑
【09：00】恒指黑期升91點，報17260點
【08：45】【美股焦點】埃克森美孚據報計劃2026年生產金屬鋰 年產至少1萬噸、相當於10萬個電動車電池
【08：35】【美元走勢】高盛：美國距離放寬貨幣政策仍有一段長時間 美元走勢將呈現「更長期走強」
【08：15】滙豐 （00005） 上周五（10日）於英國及香港市場合共回購493.65萬股，共涉資2.82億港元。
【08：00】【港交所388】歐冠昇：每周都有公司找港交所諮詢來港上市 中東許多主權財富基金正布局中港股市
【07：45】【Morning精點】本周聚焦美國10月CPI、關注共和黨通過政府預算案亂局 │ 何雁詩親揭兒子發展遲緩
財經日誌：
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