【港股市況】內銀股累港股午後跌38點、招行跌3%　科指升0.5%

騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 及網易 （09999） 多隻大型科網股本周將陸續公布業績，市場關注科網股業績表現，若績佳能否成為港股上升的動力。另外，美股本周有多項重要數據公布，包括周四焦點通脹數據，市場將預期會為美國未來息口走向作定調。

即市走勢：

【13：10】【2024展望】高盛降香港股票評級至「減持」、短線較看好離岸中資股 一文看清高盛行業配置策略

【13：00】恒指午後跌38點，報17164點；恒生科指升0.5%，報3911點

【12：30】【大行看法】安本姚鴻耀：若更多宏觀指標持續改善 中國股市將出現估值重估

【12：00】恒指中午跌24點，報17178點；國指跌0.2%，報5889點；恒生科指升0.6%，報3916點

【11：40】【內房危機】惠譽「商業原因」下月撤銷碧桂園服務所有評級

【11：30】抖音電商發布雙11數據，今年雙11期間（10月20日至11月11日），抖音商城GMV年增了119%，消費人數年增了111%，直播間累計直播時長5,827萬小時，但未有公佈GMV的具體金額

【11：20】【港交所人事】任志剛據報無意接任港交所主席 歐冠昇或不續約CEO

【11：05】恒指跌66點，報17136點；恒生科指升0.2%

【11：05】內地媒體指，自10月31日首日開售至上周五（11月10日），小米 （01810） 旗下小米14系列全渠道總銷量高達144.74萬部，創下小米高端旗艦銷量紀錄。小米股價曾高見16.62元，現升0.7%，報16.16元

【11：00】【日圓走勢】日圓再創33年低、每百日圓兌港元跌穿5.15 巴克萊料日圓低見152

【10：45】【美國經濟】大摩料美國明年經濟增長放緩至1.9% 明年6月啟動減息

【10：30】百度 （09888） 旗下大模型「文心一言」用戶規模達到7000萬，股價曾高見104.9元，揚3.6%。

【10：25】【雙11】阿里京東連續兩年拒報GMV 高盛預計「雙11」GMV整體增長5-9%、哪平台增長最快？

【10：05】恒指升26點，報17226點；科指升0.9%；國指升0.1%

【10：00】【2024展望】大摩：債務及通縮挑戰窒礙中資股復甦、籲捨中國取印度 恒指明年目標價僅18500點

【09：45】遠洋集團 （03377） 續與債權人等進行討論，以促進制定切實可行的境外債務重組方案。股價低見0.41元，挫3.5%。

【09：30】【美國經濟】高盛CEO：美國經濟衰退風險大減、今年再加息機會不大 看好美股走勢

【09：22】【券商重組？】中國銀河、中金齊發公告 澄清無計劃合併重組

【09：20】港股開市升59點，報17263點；國企指數升25點，報5925點；恒生科技指數升0.6%，報3915點。

【09：05】【大行看法】法巴徐啟敏：中長綫看好中港股市 本周習拜會或成首個利好催化劑

【09：00】恒指黑期升91點，報17260點

【08：35】【美元走勢】高盛：美國距離放寬貨幣政策仍有一段長時間 美元走勢將呈現「更長期走強」

【08：15】滙豐 （00005） 上周五（10日）於英國及香港市場合共回購493.65萬股，共涉資2.82億港元。

【08：00】【港交所388】歐冠昇：每周都有公司找港交所諮詢來港上市 中東許多主權財富基金正布局中港股市

【07：45】【Morning精點】本周聚焦美國10月CPI、關注共和黨通過政府預算案亂局 │ 何雁詩親揭兒子發展遲緩

財經日誌：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

更多港股ADR及中概股報價︰

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

即睇美股收市︰