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【恒指夜期＋ADR】滙豐ADR高港1%　夜期跌40點

股市 23:20 2023/11/13

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美股乏力，美國周二公布CPI數據，市場預期通脹壓力繼續紓緩，而中國已公布10月份新增貸款7384億元人民幣，較9月大幅回落，夜期跌40點，報17450點，滙豐ADR仍高港股1%。

ADR折算港元較港收市價變幅
美團ADR111.45-0.1%
騰訊ADR309.880.0%
滙豐ADR58.39+1.1%
阿里巴巴美股80.30-0.3%

北水走資20億 沽指數ETF 夜期跌3點

港股反彈，北水轉走資20億元，除了買入快手 （01024） 及騰訊 （00700） 外，ETF基金錄明顯的走資，盈富基金 （02800） 、國指ETF （02828） 以及南方恒生科技 （03033） 共走資26.4億元，美團 （03690） 亦淨走資5.8億元。

點擊圖片放大

夜期跌3點，報17487點，較現貨高水61點。

恒指尾市抽升222點、信義光能及中生製藥齊彈逾6% 科指升2.3%

騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 及網易 （09999） 多隻大型科網股本周將陸續公布業績，市場關注科網股業績表現，若績佳能否成為港股上升的動力。另外，美股本周有多項重要數據公布，包括周四焦點通脹數據，市場將預期會為美國未來息口走向作定調。

恒指成分股收市價
（元）		變幅
（%）		貢獻/拖低
恒指（點）		市盈率
（倍）
騰訊309.80+2.3+3113
友邦70.50+1.7+21380
阿里巴巴80.65+1.3+1720
李寧24.25-1.6-113
招行28.95-0.9-14
領展38.15-1.0-15

即市走勢：

【18：37】夜期跌3點，報17487點，較現貨高水61點。

【16：42】【2800】恒生投資：盈富基金及國指ETF預託證券　11月16日泰國交易所上市

【16：26】【撤出香港】對冲基金Trikon將結束香港業務　約3周前已通知投資者及交易對手

【16：20】【JPEX案】涉詐騙JPEX企硬經營：加密貨幣升幅蓬勃　完善系統繼續提供「優質服務」

【16：10】恒指尾市抽升222點，收報17426點，信義光能 （00968） 及中生製藥 （01177） 升逾6%；科指升2.3%，報3981點

【15：50】【2024展望】中金：港股正逐步築底、明年上行空間10%至15%　薦三大投資主線、籲謀定而後動

【15：37】恒指升91點，報17294點；中生製藥 （01177） 升逾6%

【15：30】順豐同城 （09699） 升近8%，高見7.95港元。國家郵政局監控數據顯示，11月1日至11日，全國郵政快遞企業共攬收快遞包裹52.64億件，按年增23.22%，日均業務量是平日業務量的1.4倍。其中，11月11日當天，共攬收快遞包裹6.39億件，是平日業務量的1.87倍，較去年同期成長15.76%；反映「雙11」期間快遞業務量再次刷新紀錄

【15：10】小米 （01810） 於「雙11」GMV按年升32%至224億元人民幣，創歷史新高及高於預期。高盛指，這與小米14系列的強勁表現、全面的產品組合、平均售價上升有關，關注小米第三季業績、Redmi K70系列發布、智慧電動車亮相等，予小米目標價16.3元，評級「買入」

【14：59】恒指升67點，報17270點；恒生科指升1.06%，報3933點

【14：45】【中國市場】MSCI CEO：國際投資者普遍未有尋求增加在中國的投資　惟沒有將中國排除在新興市場外

【14：25】恒指倒升49點，報17252點；國指升0.4%，當中中海油 （00883） 及中石油 （00857） 升逾2%

【14：20】聯想 （00992） 、比亞迪電子 （00285） 、金蝶 （00268） 、金山軟件升逾4%，帶動恒生科指升1%，

【14：00】滴滴第三季收入按年增長25%至514.01億元人民幣；季度應佔純利1.07億元，上財年同期蝕20.08億元；以非美國通用會計則準則（Non-GAAP）計，經調整後EBITDA虧損3.15億元，較對上財年同期經調整EBITDA虧損3.08億元輕微擴大。相關文章：【滴滴業績】滴滴第三季經調整EBITA虧損擴大至3.15億元　收入按年增長25%

【13：10】【2024展望】高盛降香港股票評級至「減持」、短線較看好離岸中資股　一文看清高盛行業配置策略

【13：00】恒指午後跌38點，報17164點；恒生科指升0.5%，報3911點

【12：30】【大行看法】安本姚鴻耀：若更多宏觀指標持續改善　中國股市將出現估值重估

【12：00】恒指中午跌24點，報17178點；國指跌0.2%，報5889點；恒生科指升0.6%，報3916點

【11：40】【內房危機】惠譽「商業原因」下月撤銷碧桂園服務所有評級

【11：30】抖音電商發布雙11數據，今年雙11期間（10月20日至11月11日），抖音商城GMV年增了119%，消費人數年增了111%，直播間累計直播時長5,827萬小時，但未有公佈GMV的具體金額

【11：20】【港交所人事】任志剛據報無意接任港交所主席　歐冠昇或不續約CEO

【11：05】恒指跌66點，報17136點；恒生科指升0.2%

【11：05】內地媒體指，自10月31日首日開售至上周五（11月10日），小米 （01810） 旗下小米14系列全渠道總銷量高達144.74萬部，創下小米高端旗艦銷量紀錄。小米股價曾高見16.62元，現升0.7%，報16.16元

【11：00】【日圓走勢】日圓再創33年低、每百日圓兌港元跌穿5.15　巴克萊料日圓低見152

【10：45】【美國經濟】大摩料美國明年經濟增長放緩至1.9%　明年6月啟動減息

【10：30】百度 （09888） 旗下大模型「文心一言」用戶規模達到7000萬，股價曾高見104.9元，揚3.6%。

【10：25】【雙11】阿里京東連續兩年拒報GMV　高盛預計「雙11」GMV整體增長5-9%、哪平台增長最快？

【10：05】恒指升26點，報17226點；科指升0.9%；國指升0.1%

【10：00】【2024展望】大摩：債務及通縮挑戰窒礙中資股復甦、籲捨中國取印度　恒指明年目標價僅18500點

【09：45】遠洋集團 （03377） 續與債權人等進行討論，以促進制定切實可行的境外債務重組方案。股價低見0.41元，挫3.5%。

【09：30】【美國經濟】高盛CEO：美國經濟衰退風險大減、今年再加息機會不大　看好美股走勢

【09：22】【券商重組？】中國銀河、中金齊發公告　澄清無計劃合併重組

【09：20】港股開市升59點，報17263點；國企指數升25點，報5925點；恒生科技指數升0.6%，報3915點。

【09：05】【大行看法】法巴徐啟敏：中長綫看好中港股市　本周習拜會或成首個利好催化劑

【09：00】恒指黑期升91點，報17260點

【08：35】【美元走勢】高盛：美國距離放寬貨幣政策仍有一段長時間　美元走勢將呈現「更長期走強」

【08：15】滙豐 （00005） 上周五（10日）於英國及香港市場合共回購493.65萬股，共涉資2.82億港元。

【08：00】【港交所388】歐冠昇：每周都有公司找港交所諮詢來港上市　中東許多主權財富基金正布局中港股市

【07：45】【Morning精點】本周聚焦美國10月CPI、關注共和黨通過政府預算案亂局 │ 何雁詩親揭兒子發展遲緩

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