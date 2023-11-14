【ET開市直擊】大行唱淡港股恒指點走？京東、網易績前部署

外資大行唱淡港股前景，大摩將原先明年中的恒指目標18,500點，延至明年底仍維持；高盛更下調港股評級至「減持」。不過，市場憧憬本周「習拜會」有望紓缓中美關係，港股周一結束4連跌，並收復20天綫，港股前景及走勢如何？京東 （09618） 即將公布業績，中金、摩根士丹利及花旗不約而同地預料其上季收入按年僅增約1%，原因是內地消費未復原之際，內房寒冬打擊電子產品及家電等銷售；同樣於本周放榜的網易 （09999） ，高盛料其第3季業績與第4季展望均可能超過預期，網易年初至今股價強勢累升逾50%，兩者績前怎部署？富途證券高級策略師譚智樂（Arnold）今早9時於《ET開市直擊》陪你開市。

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責任編輯：葉淼