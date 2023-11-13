▲ 【美元走勢】高盛：美國距離放寬貨幣政策仍有一段長時間 美元走勢將呈現「更長期走強」

美元今年持續強勢，高盛表示，美元今年回吐幅度相對較淺，因市場仍在「等待挑戰者」出現以促使美元貶值，包括海外資本回報前景改善，特別是主要貨幣市場，故目前美元仍處於高估值階段，而基於美國經濟結構趨於更平衡、增長更強勁及通脹續高於目標水平，相信美國距離放寬貨幣政策仍有一段長時間，美元走勢將呈現「更長期走強（stronger for longer）」。

海外資金源源不絕流入美國

不過，高盛同時指，隨未來一年環球經濟回復至更平衡的狀況，預期將對美元構成壓力，出現像1970年代高通脹時期，以及2000年科網泡沫爆破般，美元溫和回落的情況。

市場正討論「去美元化」，但高盛稱，即使市場廣泛討論「去美元化」，但私人投資者正在做相反的事，過去十年的低息環境美股表現相對優異，來自海外的資金源源不絕流入美國，外資亦尋求美國國債等避險資產，並透過於直接投資美國以獲得長期回報，這些資金流入，加上美國資產相對強勁的表現，令美國資產在全球投資組合中的佔比大幅上升。

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編輯：陳韻妍