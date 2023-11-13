▲ 【港交所388】歐冠昇：每周都有公司找港交所諮詢來港上市 中東許多主權財富基金正布局中港股市

本港今年首次公開發行（IPO）市場冷清，港交所 （00388） 行政總裁歐冠昇（Nicolas Aguzin）接受內地《中國證券報》訪問時表示，目前港股IPO市場有逐步回升的跡象，港交所正在處理的IPO申請來自上百家公司。 每周都有不少公司找港交所諮詢來港上市事宜，相信隨著市場回暖，企業上市熱情將進一步提高，同時中東等地的投資者對投資中國表現出極大興趣，中東許多主權財富基金正在積極佈局A股和港股市場。

許多投資者對中國表現濃厚興趣

他指，近期訪問了中東、東南亞、拉丁美洲的許多城市並見到了許多投資者，他們都對投資中國表現出濃厚興趣，故他對未來仍充滿信心，隨加息周期結束、經濟逐漸向好，相信投資人情緒也會轉變，而外資投資中國資產的佔比將持續提高。

歐冠昇稱，港交所將持續優化市場基礎設施，提升市場效率，例如這個月將會就惡劣天氣下繼續開市的安排諮詢市場意見，未來市場即使在颱風等惡劣天氣條件下仍會照常交易，同時即將推出新的企業數據固定月費方案和下調行動裝置市場數據服務收費，方便投資人可以更低的成本取得市場行情數據，當局也正在研究降低港股價格的最小變動單位，以縮小買賣價差，實現更好的價格發現，預計明年第二季就此諮詢市場。港交所也正在為香港零售基金開發一個綜合基金平台，以降低基金行業的進入門檻，豐富投資者的選擇。

港交所要當好全球「超級聯繫人」

歐冠昇強調，香港是一個極具魅力的東西融合平台，港交所要當好全球「超級聯繫人」，要成長為全球企業、投資者值得信賴的投融資場所，要加大服務實體經濟能力，這三項舉措將精準服務中國經濟高品質發展。「目前香港在助力中國企業國際融資方面的作用比以往任何時候都更加重要，作為『走出去』和『引進來』的雙向發展基地的角色定位也更加凸顯。」

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