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【分析】騰訊周三公布業績　市場預期會有高增長？

股市 05:45 2023/11/13

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【分析】騰訊周三公布業績　市場預期會有高增長？

騰訊 （00700） 將於周三收市後公布第三季業績，預期表現如何？綜合市場預期，騰訊收入可增長11%至1549億元（人民幣，下同），經調整純利增長24%至400億元。

資料顯示，騰訊收入如果達到11%的增速，只是維持今年首兩季的增長速度，屬於穩定復甦，但不及疫情前兩成至3成的增長。而經調整純利由於第二季超預期，令市場對第三季的期望增加。

預期兩大業務成焦點，手機遊戲收入預期可按年及按季均錄得增長，因為預期受惠亞運的電子競技熱潮，就算中央電視台亦有直播，一反以往官方對手遊的態度，市場料按年增長9%，及按季增長5%，達到467億元。

另外，市場亦預期綫上廣告收入增長22%，至262億元，並將創季度收入新高，其廣告增長在第二季已是強勁。

不過，最重要的是會否有季度分派，因為騰訊近兩年第三季都有派發旗下的投資股份，但不一定是在周三公布，第一年是在12月23日公布分派京東 （09618） ，第二年是在11月16日公布分派美團 （03690）

騰訊的分紅計劃，不止散戶留意，預期南非大股東Naspers亦有關鍵取態，畢竟Naspers處理套現期。

【騰訊業績】騰訊低開逾2%　次季表現好壞參半　收入增11%遜市場共識　經調整淨利375.48億人幣勝預期

記者：譚志偉

欄名 : 即市財經分析

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