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【大行看法】招銀蘇沛豐：港股氣氛仍然偏弱　惟美債息回落有利大型科網股反彈

股市 09:30 2023/11/13

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恒指上周一（6日）急升後，在萬八關遇阻力，隨後即連跌4個交易日，招銀國際股票部執行董事蘇沛豐坦言，指數高位獲利回吐，與港股氣氛偏弱不無關係，本周有機會跌穿萬七關。但他指港股未有特別負面消息，美債息也由高位回落不少，料對增長股中綫有支持，下一波反彈有機會輪到落後的大型科網股。

他指出，指數高位獲利回吐，與港股氣氛偏弱不無關係，本周有機會跌穿萬七關。對於本周公布季績的三隻大型科技股中，認為以騰訊最值得期待，因遊戲股網易 （09999） 近期強勢，令市場對相關股份有更大憧憬。

手機相關股有炒作空間

反而阿里巴巴 （09988） 和京東 （09618） 績前要審慎，電商股在「雙十一」前未見炒作，現時就更難，京東積弱已久，預期每反彈就會遇上高位的蟹貨沽壓；阿里則要待續後再觀察，以及視乎公司會否再公布分拆消息。

他又特別品題手機相關股份，指比亞迪電子 （00285） 及鴻騰精密 （06088） 業績表現不俗，尚未公布季績的小米 （01810） 同樣可以期待，估計旗艦手機會帶動公司業績，市佔率也有機會連續兩季提升，但股價績前已累升不少，要小心部署。

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編輯：葉志偉

港股 網易－S（09999） 京東集團—SW（09618） 阿里巴巴－SW（09988） 股票 蘇沛豐 雙十一 恒生指數 比亞迪電子（00285）
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