【新股IPO】老鋪黃金向港交所遞交上市申請　上半年收入及淨利潤按年倍增

老鋪黃金於本月10日向港交所 （00388） 主板遞交上市申請書，中信建投國際為獨家保薦人。據招股書，老鋪黃金專注中國古法手工金器，通過研發創新持續推出兼具文化、 時尚屬性和產品高級感調性的古法黃金產品，據弗若斯特沙利文數據，去年在中國所有黃金珠寶品牌中，老鋪黃金的單店收入排名第一。

今年首6個月，老鋪黃金的店均收入已達4480萬元人民幣，接近去年全年表現。老鋪黃金於2020年、2021年、2022年分別錄得淨利潤8800萬元人民幣、1.14億元人民幣、9450萬元人民幣。今年上半年收入約14.2億元人民幣，按年增逾1.1倍，淨利潤1.97億元人民幣，按年增2.3倍。

招股書亦顯示，老鋪黃金有線下門店和線上銷售渠道，在今年上半年的收入中，分別佔88%、12%。線下門店採取全自營模式，已在中國一線和新一線城市的高端商業中心開設29家門店，全部位於高端時尚百貨商場。

資料顯示，老鋪黃金在香港海港城海運大廈設有門店。另早前有報道指，老鋪黃金近月承租尖沙咀新港中心Burberry旗艦店舊址。

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編輯：胡學能