【大行看法】法巴徐啟敏：中長綫看好中港股市　本周習拜會或成首個利好催化劑

京東 （09618） 、騰訊 （00700） 及阿里巴巴 （09988） 三隻大型科技股，將相繼在周三（15日）及周四（16日）公布季度業績，法巴財富管理亞洲區董事總經理兼股票諮詢部主管徐啟敏對手遊股看高一綫，又指自己中長綫看好中港股市，本周的「習拜會」或會是首個催化劑。

政策反映內地當局希望谷經濟

他認為，雖然以點數而言，港股近月未見有太大變化，但內地已接連推出多項房地產政策、又減免股票印花稅，甚至是「國家隊」掃內銀股，均反映當局希望促進經濟，故中長綫看好中港股市前景，本周的「習拜會」或會是首個催化劑。另外，內地年內仍有不少重要會議，料也會成為市場焦點。

在將會公布季績的科技股中，徐啟敏對手遊類股份看高一綫，因隨著內地今年恢復審批遊戲版號，更多新遊戲推出會有利相關股份。又認為網購行業已大致見底，企業在物流倉儲等方面作出不少改革，相信會有助業績，惟雙十一已非以往的「大鑼大鼓」，而且企業開始著重盈利和毛利率，以往「蝕住賣」以催谷銷售的情況或不復再，難望成為顯著增長點。

板塊方面，他亦看好濠賭股，指行業去年基數低，現時中場業務收入理想，已回升至疫情的水平，回補生意額大減的貴賓廳缺口，位處路氹的大型濠賭股，毛利率甚至比起疫情前高，值得留意。

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編輯：葉志偉