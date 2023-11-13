  • 21°C
香港時間 : 20231113日 (週一) 08:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行看法】iFast溫鋼城：難斷言港股跌勢經已結束　料短綫炒股不炒市

股市 08:00 2023/11/13

分享：

分享：

港股上周先升後回軟，全周跌462點或2.6%，走勢未如理想。iFast Global Markets副總裁溫鋼城指，大市明顯地在萬八關遇阻力，即使已連跌4日，也難以斷言跌勢已經結束，技術上有機會延續下降軌。短綫會炒股不炒市，並留意年內低位約16800點水平會否跌穿。

外圍不確定性令港股難轉勢

他指出，內地本周將會公布工業生產、零售銷售及固定資產投資「三頭馬車」經濟數據，外圍則有美國預算法案問題，中東局勢同樣會繼續在市場發酵，眾多不確定性未必能令港股如市場所料般轉勢，更遑論出現去年11月初的急升，短綫要留意年內低位約16800點水平會否跌穿。

溫鋼城坦言，現時市場炒股不炒市，資金其實只是由早前的強勢股，轉移到現時的高增長股身上，他相信本周公布季績的3隻大型科技股，都有機會出現好過預期的成績，惟增長空間已變得有限，故即使績優也未必會即時彈升。

阿里估值便宜但股價欠上升空間

他提到，當中以阿里估值最便宜，預測市盈率（PE）不足10倍，但增長也有機會較低，股價上升空間不多；騰訊遊戲業務未必有太大增長，而且預期盈利增速會放慢，市盈率約16倍亦高於阿里。

其他板塊方面，他看好有穩定收入的中資電訊股，而三桶油因受惠早前油價高位徘徊，會相對容易獲得訂單，會利好行業業績。電動車股則要視乎個別股份，龍頭股比亞迪 （01211） 則較四平八穩。

相關文章：

【大劉現身】劉鑾雄發誓從未見過恒大歌舞團　近期無聯絡許家印、後悔無聽甘比勸沽恒大

【雙11】京東：雙11成交額、訂單量及用戶數創新高　逾60個品牌銷售破10億人民幣

編輯：葉志偉

港股 炒股不炒市 市盈率 經濟 中資電訊股 電訊 零售
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【港交所388】歐冠昇：每周都有公司找港交所諮詢來港上市　中東許多主權財富基金正布局中港股市

下一篇文章

【Morning精點】本周聚焦美國10月CPI、關注共和黨通過政府預算案亂局 │ 何雁詩親揭兒子發展遲緩
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款