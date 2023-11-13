【大行看法】iFast溫鋼城：難斷言港股跌勢經已結束　料短綫炒股不炒市

港股上周先升後回軟，全周跌462點或2.6%，走勢未如理想。iFast Global Markets副總裁溫鋼城指，大市明顯地在萬八關遇阻力，即使已連跌4日，也難以斷言跌勢已經結束，技術上有機會延續下降軌。短綫會炒股不炒市，並留意年內低位約16800點水平會否跌穿。

外圍不確定性令港股難轉勢

他指出，內地本周將會公布工業生產、零售銷售及固定資產投資「三頭馬車」經濟數據，外圍則有美國預算法案問題，中東局勢同樣會繼續在市場發酵，眾多不確定性未必能令港股如市場所料般轉勢，更遑論出現去年11月初的急升，短綫要留意年內低位約16800點水平會否跌穿。

溫鋼城坦言，現時市場炒股不炒市，資金其實只是由早前的強勢股，轉移到現時的高增長股身上，他相信本周公布季績的3隻大型科技股，都有機會出現好過預期的成績，惟增長空間已變得有限，故即使績優也未必會即時彈升。

阿里估值便宜但股價欠上升空間

他提到，當中以阿里估值最便宜，預測市盈率（PE）不足10倍，但增長也有機會較低，股價上升空間不多；騰訊遊戲業務未必有太大增長，而且預期盈利增速會放慢，市盈率約16倍亦高於阿里。

其他板塊方面，他看好有穩定收入的中資電訊股，而三桶油因受惠早前油價高位徘徊，會相對容易獲得訂單，會利好行業業績。電動車股則要視乎個別股份，龍頭股比亞迪 （01211） 則較四平八穩。

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編輯：葉志偉