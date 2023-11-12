【外圍一周前瞻】聚焦美國10月CPI　關注共和黨通過政府預算案亂局（附數據表）

經過聯儲局主席鮑威爾「放鷹」後，市場本周焦點將落在美國通脹數據，當地周二（14日）將公布10月CPI數據，料按年升幅會由9月3.7%回落至3.3%，但核心CPI預期會與9月相同，維持4.1按年增長，若通脹黏性持續，加息的大門未必可完全關上。

美國本周亦會公布10月PPI數據，若核心PPI按年升幅由9月2.7%，回升至市場預期2.8%，則通脹仍有機會死灰復燃。另外，繼續有多名聯儲局官員會在公開場合發言，其中今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）有投票權的庫克、威廉斯、傑斐遜、巴爾、古爾斯比及沃勒均會發表講話。

另一方面，聯邦政府預算法案的期限迫在眉睫，眾議院新任議長約翰遜最新提出一份臨時資金計劃，當中沒有包含對以色列和烏克蘭新撥援助資金，亦會將向部分政府機構的撥款延長至1月，對其他機構的撥款則延長至2月，但不會立即削減開支，但方案或有機會在參議院通過，令政府避免在周六（18日）停擺。

本周美國重點數據 日期 項目 預測 前值 11月14日 10月紐約聯儲1年通脹預測 - 3.67% 10月NFIB中小型企業樂觀指數 90.5 90.8 10月CPI（按年） 3.3% 3.7% 10月核心CPI（按年） 4.1% 4.1% 11月15日 上周MBA貸款申請指數 - 2.5% 10月零售銷售（按月） -0.3% 0.7% 10月PPI（按年） 1.9% 2.2% 10月核心PPI（按年） 2.8% 2.7% 11月紐約州製造業調查指數 -3 -4.6 9月企業存貨 0.4% 0.4% 11月16日 10月進口物價指數（按年） -1.8% -1.7% 10月出口價格指數（按年） - -4.1% 10月費城聯準企業展望 -10.3 -9 11月紐約聯準服務業商業活動指數 - -19.1 10月工業生產（按月） -0.3% 0.3% 11月NAHB房屋市場指數 40 40 首次申請失業救濟金人數 22萬 21.7萬 連續申請失業救濟金人數 185.3萬 183.4萬 業績：盤後：沃爾瑪（美：WMT） 11月17日 11月堪薩斯城聯邦製造業指數 - -8 10月營建許可 145萬 147.1萬 10月新屋開工 134.9萬 135.8萬

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編輯：葉志偉