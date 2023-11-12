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【外圍一周前瞻】聚焦美國10月CPI 關注共和黨通過政府預算案亂局（附數據表）
股市 21:31 2023/11/12
經過聯儲局主席鮑威爾「放鷹」後，市場本周焦點將落在美國通脹數據，當地周二（14日）將公布10月CPI數據，料按年升幅會由9月3.7%回落至3.3%，但核心CPI預期會與9月相同，維持4.1按年增長，若通脹黏性持續，加息的大門未必可完全關上。
美國本周亦會公布10月PPI數據，若核心PPI按年升幅由9月2.7%，回升至市場預期2.8%，則通脹仍有機會死灰復燃。另外，繼續有多名聯儲局官員會在公開場合發言，其中今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）有投票權的庫克、威廉斯、傑斐遜、巴爾、古爾斯比及沃勒均會發表講話。
另一方面，聯邦政府預算法案的期限迫在眉睫，眾議院新任議長約翰遜最新提出一份臨時資金計劃，當中沒有包含對以色列和烏克蘭新撥援助資金，亦會將向部分政府機構的撥款延長至1月，對其他機構的撥款則延長至2月，但不會立即削減開支，但方案或有機會在參議院通過，令政府避免在周六（18日）停擺。
|本周美國重點數據
|日期
|項目
|預測
|前值
|11月14日
|10月紐約聯儲1年通脹預測
|-
|3.67%
|10月NFIB中小型企業樂觀指數
|90.5
|90.8
|10月CPI（按年）
|3.3%
|3.7%
|10月核心CPI（按年）
|4.1%
|4.1%
|11月15日
|上周MBA貸款申請指數
|-
|2.5%
|10月零售銷售（按月）
|-0.3%
|0.7%
|10月PPI（按年）
|1.9%
|2.2%
|10月核心PPI（按年）
|2.8%
|2.7%
|11月紐約州製造業調查指數
|-3
|-4.6
|9月企業存貨
|0.4%
|0.4%
|11月16日
|10月進口物價指數（按年）
|-1.8%
|-1.7%
|10月出口價格指數（按年）
|-
|-4.1%
|10月費城聯準企業展望
|-10.3
|-9
|11月紐約聯準服務業商業活動指數
|-
|-19.1
|10月工業生產（按月）
|-0.3%
|0.3%
|11月NAHB房屋市場指數
|40
|40
|首次申請失業救濟金人數
|22萬
|21.7萬
|連續申請失業救濟金人數
|185.3萬
|183.4萬
|業績：盤後：沃爾瑪（美：WMT）
|11月17日
|11月堪薩斯城聯邦製造業指數
|-
|-8
|10月營建許可
|145萬
|147.1萬
|10月新屋開工
|134.9萬
|135.8萬
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編輯：葉志偉
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