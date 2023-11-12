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【外圍一周前瞻】聚焦美國10月CPI　關注共和黨通過政府預算案亂局（附數據表）

股市 21:31 2023/11/12

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經過聯儲局主席鮑威爾「放鷹」後，市場本周焦點將落在美國通脹數據，當地周二（14日）將公布10月CPI數據，料按年升幅會由9月3.7%回落至3.3%，但核心CPI預期會與9月相同，維持4.1按年增長，若通脹黏性持續，加息的大門未必可完全關上。

美國本周亦會公布10月PPI數據，若核心PPI按年升幅由9月2.7%，回升至市場預期2.8%，則通脹仍有機會死灰復燃。另外，繼續有多名聯儲局官員會在公開場合發言，其中今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）有投票權的庫克、威廉斯、傑斐遜、巴爾、古爾斯比及沃勒均會發表講話。

另一方面，聯邦政府預算法案的期限迫在眉睫，眾議院新任議長約翰遜最新提出一份臨時資金計劃，當中沒有包含對以色列和烏克蘭新撥援助資金，亦會將向部分政府機構的撥款延長至1月，對其他機構的撥款則延長至2月，但不會立即削減開支，但方案或有機會在參議院通過，令政府避免在周六（18日）停擺。

本周美國重點數據
日期項目預測前值
11月14日10月紐約聯儲1年通脹預測-3.67%
10月NFIB中小型企業樂觀指數90.590.8
10月CPI（按年）3.3%3.7%
10月核心CPI（按年）4.1%4.1%
11月15日上周MBA貸款申請指數-2.5%
10月零售銷售（按月）-0.3%0.7%
10月PPI（按年）1.9%2.2%
10月核心PPI（按年）2.8%2.7%
11月紐約州製造業調查指數-3-4.6
9月企業存貨0.4%0.4%
11月16日10月進口物價指數（按年）-1.8%-1.7%
10月出口價格指數（按年）--4.1%
10月費城聯準企業展望-10.3-9
11月紐約聯準服務業商業活動指數--19.1
10月工業生產（按月）-0.3%0.3%
11月NAHB房屋市場指數4040
首次申請失業救濟金人數22萬21.7萬
連續申請失業救濟金人數185.3萬183.4萬
業績：盤後：沃爾瑪（美：WMT）
11月17日11月堪薩斯城聯邦製造業指數--8
10月營建許可145萬147.1萬
10月新屋開工134.9萬135.8萬

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編輯：葉志偉

美股 貨幣政策 經濟數據表現 加息 美國聯儲局 美國 通脹 PPI 鮑威爾 紐約
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