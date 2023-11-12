▲ 【星艦Starship】SpaceX星艦火箭最快11月17日再試射

馬斯克旗下太空探索科技公司SpaceX表示，星艦Starship準備最快於11月17日發射，正等待監管部門最終批准。美國聯邦航空總署（FAA）需核發許可，星艦才能進行第2次試射。FAA已於10月完成星艦的安全審查，但該項計劃仍須獲得美國魚類暨野生動物管理局（US Fish and Wildlife Service）的批准，許可才能發出。據SpaceX發布的公開資訊，一架全新的星艦已在發射台上待命。

星艦高121米，直徑9米，有效負載能力為100至150公噸，SpaceX預料星艦是可以完全重複使用的太空船，最終將帶人和貨物赴火星。

星艦在今年4月於德州作首次試射，由於多個引擎故障，且第一節火箭推進器並未成功與上方太空船分離，升空4分鐘後爆炸。SpaceX指，首次飛行測試提供很多經驗和教訓，促成了對飛行器和地面基建升級。

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編輯：胡學能