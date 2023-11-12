【以巴衝突】以巴衝突下資金逃離中東　有投資沙特ETF上月淨流出逾2億美元破紀錄

以色列和巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯上月爆發戰火，動搖了投資者對投資中東的信心。外國投資者據報在上月份從追蹤沙特阿拉伯的美股基金中撤出創紀錄的大量資金。路透報道引述倫敦證券交易所集團（LSEG）數據指，iShares MSCI沙特阿拉伯ETF在10月份的淨流出量超過2億美元，創下歷史新高，較該月初的持有量減少了20%。

由於投資者擔心局勢不穩，投資於卡塔爾、阿聯酋和以色列股票的交易所交易基金（ETF）亦在10月遭遇資金外流，例如，iShares MSCI卡塔爾ETF（美：QAT）在10月份流失了770萬美元的資金，而iShares MSCI阿聯酋ETF（美：UAE）則有275萬美元的資金外流。而自10月7日哈馬斯武裝分子發動襲擊以來，iShares MSCI以色列ETF（美：EIS）、ARK以色列創新科技ETF（美：IZRL）和BlueStar以色列科技（美：ITEQ）等追蹤以色列的ETF出現了250萬至930萬美元的資金淨流出。至於本月，上述ETF的資金流動則一直較少。

國際風險顧問公司Verisk Maplecroft分析師表示，資本外逃可能相當「不分青紅皂白」，並不一定完全基於每個國家的基本面，目前很明顯整個地區的風險都在增加，故此亦看到所帶來的負面影響。

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編輯：胡學能