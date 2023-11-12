烏料能源足夠過冬 惟憂俄軍再襲基建

烏克蘭政府表示，當地有足夠能源應付冬天需求，但擔心俄羅斯未來的攻擊可能會影響供應。據指過去數周內，俄軍已多次攻擊烏克蘭的能源基建。

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烏克蘭能源部長加盧什琴科（German Galushchenko）上周六（11日）表示，烏克蘭有足夠能源資源，可以滿足冬天的需求。惟他亦表明，俄軍未來攻勢決定供應能力。

加盧什琴科預計，一旦氣溫降至攝氏零度或以下，俄軍將利用導彈及無人機重新大規模攻擊烏克蘭的供電基建，可能導致大範圍停電。他指低溫帶來額外傷害，氣溫低於零度已增加生命風險。

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不過，今年秋天烏克蘭罕有地相對暖和，但基輔及其他地區氣溫未來數周將降至攝氏零度或以下。

基輔政府上周三（8日）表示，俄軍近周已襲擊烏克蘭基建60次，相信俄軍有意在冬天前開始針對電網展開襲擊。去年冬天俄軍大規模攻擊烏國能源基建，導致大範圍停電。

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責任編輯：吳漢培