烏克蘭難民赴以色列避戰火 加沙爆戰爭釀歸國潮

烏克蘭與俄羅斯去年爆發戰爭後，數千名烏克蘭人前以色列避開戰火摧殘。但加沙（Gaza）地區上月爆發戰事後，導致不少烏克蘭難民決定返國。

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科切娃（Tetiana Kocheva）原與家人居住在烏克蘭東北部哈爾科夫（Kharkiv），俄軍攻擊當地時，她與家人曾在地庫避難十日。戰爭爆發5個月後，科切娃一家搬至曾經工作的以色列。

科切娃一家在離加沙僅10公里的海邊城市亞實基倫（Ashkelon），以為可以讓3名子女恢復和平安全的生活，但一切隨10月7日巴勒斯坦激進武裝哈馬斯（Hamas）突襲打破。

39歲的科切娃再次避難，爆炸聲及空襲警報的陰影再次籠罩。她坦言再次陷入驚慌失措及感到驚嚇，決心返回烏克蘭，表示即使死亡亦希望在故土。哈爾科夫仍由烏克蘭控制，但仍不時被俄軍攻擊，城內亦會傳出空襲警報。

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28歲的利亞什科（Anna Lyashko）與8歲女兒於去年俄烏戰事爆發後首周，便由基輔逃難至以色列，投靠當地的親戚。然而哈馬斯上月的攻擊令利亞什科回想起當日的陰影，眼見女兒再次展現驚恐神情，使她決定回到烏克蘭。

基輔政府宣稱，加沙戰事開始後，已有約4,000名烏克蘭難民回到烏克蘭。

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責任編輯：吳漢培