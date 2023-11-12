  • 24°C
香港時間 : 20231112日 (週日) 19:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

烏克蘭難民赴以色列避戰火 加沙爆戰爭釀歸國潮

環球社會熱點 19:00 2023/11/12

分享：

分享：

烏克蘭與俄羅斯去年爆發戰爭後，數千名烏克蘭人前以色列避開戰火摧殘。但加沙（Gaza）地區上月爆發戰事後，導致不少烏克蘭難民決定返國。

約翰遜兩步方案排除以烏援助 望避美聯邦政府停擺 【下一頁】

科切娃（Tetiana Kocheva）原與家人居住在烏克蘭東北部哈爾科夫（Kharkiv），俄軍攻擊當地時，她與家人曾在地庫避難十日。戰爭爆發5個月後，科切娃一家搬至曾經工作的以色列。

科切娃一家在離加沙僅10公里的海邊城市亞實基倫（Ashkelon），以為可以讓3名子女恢復和平安全的生活，但一切隨10月7日巴勒斯坦激進武裝哈馬斯（Hamas）突襲打破。

39歲的科切娃再次避難，爆炸聲及空襲警報的陰影再次籠罩。她坦言再次陷入驚慌失措及感到驚嚇，決心返回烏克蘭，表示即使死亡亦希望在故土。哈爾科夫仍由烏克蘭控制，但仍不時被俄軍攻擊，城內亦會傳出空襲警報。

【以巴戰爭】以軍準備疏散加沙醫院兒童 傳囚犯換人質 【下一頁】

28歲的利亞什科（Anna Lyashko）與8歲女兒於去年俄烏戰事爆發後首周，便由基輔逃難至以色列，投靠當地的親戚。然而哈馬斯上月的攻擊令利亞什科回想起當日的陰影，眼見女兒再次展現驚恐神情，使她決定回到烏克蘭。

基輔政府宣稱，加沙戰事開始後，已有約4,000名烏克蘭難民回到烏克蘭。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

匈牙利總理潑冷水 烏克蘭未準備好入歐談判
2023/11/11
匈牙利總理潑冷水 烏克蘭未準備好入歐談判
【以巴戰爭】加沙控以軍襲3間醫院 伊朗指擴大戰爭在所難免
2023/11/10
【以巴戰爭】加沙控以軍襲3間醫院 伊朗指擴大戰爭在所難免
【以巴戰爭】聯合國：加沙與約旦河西岸經濟恐倒退數十年
2023/11/10
【以巴戰爭】聯合國：加沙與約旦河西岸經濟恐倒退數十年
【以巴戰爭】巴聖戰組織擬釋放兩加沙人質 稱基於人道主義
2023/11/10
【以巴戰爭】巴聖戰組織擬釋放兩加沙人質 稱基於人道主義
華府指控親伊朗民兵 派無人機襲美軍駐伊拉克基地
2023/11/10
華府指控親伊朗民兵 派無人機襲美軍駐伊拉克基地

你可能感興趣

匈牙利總理潑冷水 烏克蘭未準備好入歐談判
17:20 2023/11/11
匈牙利總理潑冷水 烏克蘭未準備好入歐談判
【以巴戰爭】加沙控以軍襲3間醫院 伊朗指擴大戰爭在所難免
17:47 2023/11/10
【以巴戰爭】加沙控以軍襲3間醫院 伊朗指擴大戰爭在所難免
【以巴戰爭】聯合國：加沙與約旦河西岸經濟恐倒退數十年
15:03 2023/11/10
【以巴戰爭】聯合國：加沙與約旦河西岸經濟恐倒退數十年
地緣政治 烏克蘭 以色列 加沙 戰爭 巴勒斯坦 俄羅斯

下一篇文章

約翰遜兩步方案排除以烏援助 望避美聯邦政府停擺

訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款