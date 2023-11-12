▲ 【分析】為何理想汽車業績大幅改善？

理想汽車 （02015） 公布的第三季業績，為何業績大幅改善？衡量車企的盈利能力，雖然仍然是毛利率，但「銷售、一般及管理費用」下降亦重要，亦即製造汽車以外的營業銷售成本，直接影響車企錄得營業利潤，該費用平均每輛車降至2.4萬元（人民幣，下同）。

理想汽車第三季交付量10.5萬輛，平均每輛汽車毛利由3.3萬元升至6.3萬元，車輛毛利率由12%加至21.2%，企業毛利率按年由12.7%升至22%。

與其他車企一樣，就算企業虧損，仍會錄得毛利率，因為將研發費用及「銷售、一般及管理費用」撇開來計，該費用共達53億元。單計「銷售、一般及管理費用」25.44億元，雖然按年上升69%，但由於汽車交付量上升，攤分每輛車的相關成本由去年同期的5.7萬元，大降至2.4萬元，按年降低57%，以汽車毛利計算，每輛電動車仍可賺3.9萬元（不計研發費用）。

由此可見，車企的盈利關鍵，在於增加交付量，一來車輛毛利率上升，二來便可攤分更多的成本，理想預計第四季度交付量為12.5萬至12.8萬輛，至於企業的研發成本，直接牽涉到新產品的推出，就其必是愈低愈好了。

記者：譚志偉