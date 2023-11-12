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【雙11】京東：雙11成交額、訂單量及用戶數創新高　逾60個品牌銷售破10億人民幣

股市 17:56 2023/11/12

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內地電商「雙11」促銷活動結束。京東 （09618） 表示，截至昨晚（11日）11時59分，今年活動成交額、訂單量、用戶數齊創新高，惟沒公布成交額實際數字。京東採銷直播的總觀看人數突破3.8億。累計超過60個品牌銷售破10億元人民幣，近2萬個品牌成交額同比增長逾3倍，新商家成交單量環比增長逾5倍。

京東11.11期間，逾70名京東汽車採銷直播帶貨，吸引近2000萬用戶來到直播間。期間，逾500萬消費者參與抽取半價新能源汽車及使用權。

主打科技與智能的3C數碼趨勢新品和趨勢品方面，iPhone 15等產品現貨充足，帶動Apple品牌全程成交額再破百億元人民幣，折疊屏手機成交量同比增長逾3倍，顯卡、數碼相機成交額同比增長均逾100%，遊戲筆記本電腦、電子教育產品成交量同比增長50%；逾2000個家電家居品牌成交額同比增長逾100%，10多個家電品牌廠商成交額突破10億元人民幣；周大福、周生生增長均逾150%；1999元的澳門自由行、香港自由行、韓國濟州島自由行旅遊線路訂單量同比增長逾100倍。

京東11.11期間，京東汽車新能源用戶數量同比增長近3倍，新能源汽車品類訂單量同比增長3.5倍，新能源充電樁成交額同比增長140%；逾40萬線下實體門店入駐京東到家參與到今年京東11.11中，門店數同比翻倍。大促期間，京東小時達下單用戶數同比去年增長60%，11.11當天，京東小時達成交額同比增長45%。

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編輯：胡學能

港股 雙十一 人民幣 京東集團—SW（09618）
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