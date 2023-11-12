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約翰遜兩步方案排除以烏援助 望避美聯邦政府停擺

環球政治 18:05 2023/11/12

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美國眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）上周六（11日）提出，用「兩步方案」（two step）向不同政府部門及計劃分別提供資金，避免聯邦政府陷入停擺。然而，方案排除總統拜登（Joe Biden）要求的額外援助。

三藩市驅逐露宿者 整理市容迎APEC峰會 【下一頁】

約翰遜與共和黨國會議員電話會議後發表聲明，支持延長部分聯邦政府部門及計劃的資金至明年1月19日，其他則延長至明年2月2日。他表示，「兩步方案」是眾議院共和黨人爭取保守派勝利的最理想必要議案。

方案一反傳統，通常國會為所有聯邦項目資金撥款延長至指定日期。約翰遜提出，退伍軍人﹑交通﹑房屋﹑農業及能源等項目的資金延長至1月19日；另外8項涉及國防﹑國務院﹑國土安全局及其他政府部門的預算延至2月2日。

不過，約翰遜方案排除拜登要求，額外為以色列﹑烏克蘭及南部邊境增加的預算。約翰遜指方案有助國會致力爭取財政責任，監督烏克蘭援助及南部邊境政策有效改變。

【特朗普擬大規模遣返非法移民 建難民營關押等候 【下一頁】

方案未獲一致支持，共和黨眾議員羅伊（Chip Roy）明言反對，民主黨參議員沙茨（Brian Schatz）則表明，只會支持完整的短期臨時法案。

白宮發言人讓皮埃爾（Karine Jean-Pierre）指出，方案只會產生更多共和黨造成的混亂及停擺。讓皮埃爾斥責今次停擺危機由共和黨引起，批評共和黨內鬨導致國會長達3周停擺，浪費商討預算的時間。

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責任編輯：吳漢培

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