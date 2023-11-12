▲ 【港鐵66】港鐵CEO金澤培：鐵路加物業模式成就港鐵 疫情期間曾憂車費不足以彌補成本

港鐵 （00066） 行政總裁金澤培表示，「鐵路加物業/社區發展」的商業模式造就今天港鐵的成就，鐵路的內部投資回報雖然低，但外部效益龐大，而社區發展亦變相支持鐵路業務，反映鐵路主導城市發展的模式被證明可行，現已在內地和其他國家廣泛採用。他認為，香港未來需要不斷完善鐵路網絡，因跨境交通會有很大增長。

金澤培出席電台節目時稱，港鐵載客量在疫情期間曾跌至平日的4成，同時新綫工程正進行得如火如荼，曾擔心車費不足以彌補成本，並曾思考如何繼續經營的問題。他稱，當時港鐵仍維持繁忙時間列車服務，並縮減非繁忙時間班次，同時提供更大車費優惠及減免港鐵商場租戶的租金，最後只有少數商戶結業。

印象最深刻是「屯馬綫」開通

他稱，疫情促使港鐵改變傳統策略與管理，新策略除要管好列車運作，也要推動城市前進和發展，在管理上嚴控成本和人力，在艱難時期亦盼望與每一名職員、顧客和社區共度時艱。

金澤培指，上任後印象最深刻是「屯馬綫」於2021年疫情期間開通，認為乘客雖然都戴上口罩，但掩蓋不了歡樂，而東鐵首次直達港島區，可鼓勵更多市民走出來。

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編輯：陳韻妍