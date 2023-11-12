【以巴戰爭】以軍準備疏散加沙醫院兒童 傳囚犯換人質

以色列軍方表示，已準備好周日（12日）安排加沙（Gaza）最大醫院內的嬰兒撤離。以色列有媒體聲稱，以方考慮釋放部分女性及幼齡巴勒斯坦囚犯，換取部分人質獲釋。

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加沙居民表示，以軍與巴勒斯坦激進武裝哈馬斯（Hamas）的武裝分子在城內最大醫院Al Shifa所在區域交戰。加沙衛生部官員阿基德拉（Ashraf Al-Qidra）表示，醫院燃料耗盡後已停止任何手術，兩嬰兒因此喪生，戰事至今已有45名嬰兒死亡。

阿基德拉指以軍轟炸導致病人死亡，狙擊手不時向醫院射擊，限制人員出入。院長Muhammad Abu Salmiya表示，保護病人最重要，物資基本上已耗盡，直言缺電下早產嬰﹑深切治療部患者及傷者難以維生，不反對撤走病人。

有醫生表示，醫院多數職員及避難者已離開，但仍有達500名病人留在醫院。醫生指以軍24小時不停轟炸，現場猶如戰區。以軍要求醫院病人﹑職員及避難者離開，但醫療人員指病人可能在轉移時喪命，巴勒斯坦官員亦指以軍炮火令撤離變危險。

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以軍發言人哈加里（Daniel Hagari）表示，應Al Shifa醫院職員要求，準備協助撤走醫院內的嬰兒。以軍指控哈馬斯，利用醫院及附近區域地底作為指揮中心，後者否認。

以色列3間媒體引述匿名消息報稱，哈馬斯可能釋放50至100名女性﹑兒童及長者人質，換取3至5日戰事暫停。以方作為交換，或釋放部分女性及年幼巴勒斯坦囚犯，以及考慮重新讓燃料進入加沙。

總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）上周六（11日）拒絕回應傳聞，僅稱加沙再多5名以軍士兵喪生。以軍則表示，地面行動至今已有46名士兵死亡。加沙衛生部門上周五（10日）表示，自10月7日以來，當地超過1.1萬人死亡，當中約4成為兒童。

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責任編輯：吳漢培