三藩市驅逐露宿者 整理市容迎APEC峰會

美國三藩市即將舉行亞太經合組織（APEC）峰會，中國國家主席習近平預計屆時將會美國總統拜登（Joe Biden）會面。三藩市被指加強驅逐街頭的露宿者，整理市內市容，迎接APEC峰會到來。

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紐約郵報報稱，三藩市市政府近日突然清掃街頭，市中心的露宿者﹑癮君子及毒販明顯減少，他們被轉移至其他城市。最多露宿者及癮君子聚集的田德隆區（Tenderloin）及市場南（South of Market）已有大批帳篷掃走，警員亦加強巡邏。

然而，當地居民及商戶認為措施只是暫時性舉動，無法解決露宿者及癮君子持續不斷出現的深層問題，藥物過量已成三藩市最大市政問題。

當地居民及店主梅斯尼克（Adam Mesnick）表示，近周有酒店開始接收露宿者，直言市政府只是遮掩問題，未有為問題提出長遠解決方法。當地社區分子韋恩（Ricci Lee Wynne）則指，市政府有能力處理露宿者，但亦只是短暫處理。

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APEC峰會估計能為三藩市帶來超過2萬人次旅客，市政府針對已知癮君子及露宿者聚集地區及其他區域展開清理工作。為迎接APEC峰會，市政府增加庇護場所300張床位，相關部門亦加大社區收容所的接收能力，惟居民認為行動僅是杯水車薪。

芬太尼（fentanyl）相關的濫藥過量問題為三藩市一大難題，當地今年預計出現破紀錄的相關死亡個案。

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責任編輯：吳漢培