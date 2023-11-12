【新股IPO】受惠行業氣氛好轉 藥明合聯獲券商睇好

中泰證券發表新股藥明合聯（新上市編號：02268）的研究報告指出，公司早年以中國業務收入為主，近年來大力拓展歐美市場，海外業務收入佔比已經從2020年的28.7%提升至64.1%。隨着後期臨床業務的發展，公司毛利率從2020年的8.4%提升至2023年上半年的23.1%，股東淨利率雖然於2022年下滑，但是2023年上半年已從去年同期的15.7%回升至17.8%。

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資料顯示，公司營業收入於2020至2022年從9,635.3萬元（人民幣，下同）大增至9.9億元，2020至2022年複合年增長率為220.6%。股東淨利潤從2,629.9萬元增至1.6億元，複合年增長率143.3%。2023年上半年營業收入按年增加201.6%至約9.9億元，已超越2022年全年水平，股東淨利潤增加80.3%至1.8億元，因此預計全年業績將快速增加。

其實，港股醫藥行業10月股價表現跑贏大市，主因從恒瑞醫藥（600276）、邁瑞醫療（300760）等藥品與器械板塊龍頭企業的季績看，反腐行動對優質龍頭企業經營影響有限，預計未來經營環境將回暖。同時，全球GLP-1受體激動劑供不應求，導致部分糖尿病藥物生產商股價上漲。

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該行認為，由於9月後醫藥行業學術推廣會議已逐步恢復召開，反腐行動帶來的負面情緒有望舒緩。由於ADC藥物兼具小分子藥物殺傷力與抗體藥物靶向性，因此市場需求與研發外包需求均將增加，公司作為行業龍頭將受益。由於醫藥行業近期投資氣氛好轉，建議申購。

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責任編輯：林衛