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特朗普擬大規模遣返非法移民 建難民營關押等候

環球社會熱點 14:54 2023/11/12

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美國媒體報稱，前總統特朗普（Donald Trump）如果再次當選，計劃上任後將擴大首次任期時驅逐難民的規模，每年預計遣返數百萬人。

特朗普密謀報復政敵 如重返白宮先劍指司法部 【下一頁】

紐約時報引述包括特朗普任內高級顧問米勒（Stephen Miller）等人報稱，指特朗普一旦重返白宮將會加大遣返難民規模，可能興建大型營地關押非法移民及等候遣返。特朗普據指亦有意動用聯邦執法人員，協助全國搜捕非法移民。

據悉，特朗普的打擊難民方案將是近代美國歷史上，對非法移民發動前所未見規模的攻擊，每年遣返數百萬人，包括已在美國居留多年的非法難民。同時，特朗普亦打算恢復禁止特定穆斯林國家的民眾入境美國。

方案相信難通過國會，報道指特朗普已準備好對策，一如首任任期內轉移國防部資金協助興建邊境圍牆，他會抽調資金興建難民營遣返非法移民。

伊萬卡出庭作供 否認知情特朗普虛報資產案 【下一頁】

特朗普上周六（11日）現身新罕什布爾州競選活動時未提方案，但再次重申美國需要阻止非法移民由南方大規模入侵，展開美國史上最大規模的遣返非法移民行動。

報道亦提及其他特朗普可能實施的政策，如按照意識形態審理簽證申請﹑取消部分被認定為不安全國家民眾的臨時身份保護及取消非法移民在美國出生子女的公民權等。

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責任編輯：吳漢培

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