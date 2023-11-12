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【專家點睇】信心比黃金更重要 任澤平：物價降打開政策空間

股樓投資 14:43 2023/11/12

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國內知名經濟學家任澤平表示，國內10月物價低迷，略有回落，經濟恢復基礎不牢。加上，美國聯儲局加息放緩，美債收益率下降，令財政貨幣政策空間打開，加碼必要性提升。「信心比黃金更重要，中國經濟潛力大，如果採取實質有力快速的措施，全力拼經濟，有望步入復甦通道。」

【iM人物專訪】投資名家曾淵滄 港股不是撈底時候 內銀股派息充滿想像空間

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【iM人物專訪】投資名家曾淵滄 港股不是撈底時候 內銀股派息充滿想像空間

他撰文提及，經濟復甦有賴於政策持續發力，「724」政策底以來，政策進入密集發力期。今年底至明年初的政策主線可能集中在地方政府化債、房地產優化調整和活躍資本市場。化解存量、遏制增量，持續推進一攬子化債政策。包括展期、借新還舊、盤活存量資產，必要時，央行對債務負擔較重地區提供應急流動性貸款支持。

【延伸閱讀】大行點睇：新地去年基礎盈利降16.7% 大行紛降目標價 股價插近1成，請按【見下頁

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另一方面，弱化房地產市場風險水平，防範房地產市場風險外溢。引導金融機構保持房地產信貸、債券等重點融資渠道穩定。同時，資本市場防風險、強監管、改革，包括從嚴對待連續虧損上市公司融資間隔期、限制財務性投資金額較高上市公司的融資規模、嚴格對待再融資募集資金投向、提高募集資金使用效率。

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責任編輯：林衛

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任澤平 經濟 中國

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