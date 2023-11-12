【專家點睇】A股應借鏡南韓股市經驗 皮海洲：4000點以下禁沽空

國內著名財經評論員皮海洲撰文指出，韓國政府宣布重啟全面禁止賣空股票的禁令，即不僅禁止裸做空，同時也將正常的賣空行為也禁止，這對市場的空頭來說是一個打擊，而韓國禁止做空股市的做法是值得A股市場借鑒的。

【iM人物專訪】投資名家曾淵滄 港股不是撈底時候 內銀股派息充滿想像空間

他認為，雖然按照A股市場的說法，韓國的「禁空令」是對股市的人為干預，但這也可以看出，韓國政府對韓國股市的呵護，同時也表明了韓國政府在發現賣空所存在問題時及時改正問題的態度。與韓國股市相比，A股市場更應該得到呵護，更應該要采取禁止做空的做法。

【延伸閱讀】大行報告：7月壽險保費收入強勁 首選中國太保 潛在升幅67%，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

在A股市場禁止做空，首先就是要糾正融券環節所存在的違法行為，即限售股的出借問題，其次是禁止融券做空行為。因此，建議A股在4000點之下禁止融券做空，同時在3000點以下禁止各種打壓股市的行為，如暫停IPO、暫停上市公司再融資行為、禁止上市公司大股東及董監高與員工持股計劃的的減持行為，讓3000點成為A股市場的「鐵底」。

【同場加映】溫股知新：只靠債息恐不足 權重科技要力谷

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：林衛