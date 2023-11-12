【司長網誌】美國之行三方面工作 陳茂波：擴大國際朋友圈

準備出席亞太經合組織（APEC）會議的財政司司長陳茂波陳茂波於網誌說，過去幾年，環球地緣政治升溫、利息高企和一些主要經濟體復甦進程依然不明朗等因素，令企業顧慮經濟前景，投資態度審慎。各主要經濟體能有更多對話交流，以增進了解、管控分歧、促進合作，共同尋求應對挑戰的解決方案，對穩定局勢和推動經濟發展至為關鍵。

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他提及出席APEC會議和到美國之行有三方面工作，包括與各經濟體的政商領袖介紹香港在金融和創新科技發展等方面的新機遇，同時更多了解不同經濟體的發展情況和策略；其次透過與雙邊會談，擴大朋友圈；另外亦計劃到訪當地企業並與工商界人士會面，介紹香港優良營商環境、「搶企業」、「搶人才」等措施，以及粵港澳大灣區和整個內地的商機和潛力，鼓勵他們來港發展業務和尋找合作夥伴。

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陳茂波認為，廣交朋友、更多交流，有助外界更好了解香港進入「由治及興」新階段的新優勢與潛力。他重申，香港要全力發揮好國際化的優勢，不斷擴大國際朋友圈，促進自身發展及貢獻國家國內國外雙循環發展。

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責任編輯：林衛