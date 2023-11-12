【美股點睇】為規避美國收緊出口管制 英偉達開發三款特製AI晶片

據《華爾街日報》報道，晶片巨頭英偉達（NVDA）為應付美國對華的晶片出口管制，正在開發針對中國市場訂製的新系列AI晶片。消息稱，英偉達日前已告訴中國市場的分銷商，最快將於今年底提供三款新晶片。

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文章指出，根據發給分銷商的性能規格，新晶片將符合美國的規定。這將是英偉達第二次在美國實施限制措施後，向中國提供特製的AI晶片。為應對去年實施的前一輪限制，英偉達發布了A100和H100晶片的中國版本，分別稱為A800和H800。經過調整，這些晶片的性能和數據傳輸速度低於需要獲得出口許可證的門檻。

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消息又稱，英偉達將在未來幾周內向潛在買家提供新晶片的樣品進行測試。另一方面，分銷商已被要求評估客戶的興趣，而之前已落單購買被禁晶片的客戶，將可獲得優先購買權。

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責任編輯：林衛