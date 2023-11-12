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【券商點睇】第三季業績符預期 郵儲銀行息差優勢延續

股樓投資 13:14 2023/11/12

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國泰君安報告指，郵儲銀行（01658）第三季業績符合預期，營收增速較上季表現穩定，利息淨收入為主要支撐因素，單季淨息差按季僅下降2個基點，保持相對韌性。另第三季存款佔總負債比重按季提升0.2個百分點，首三季付息負債成本率表現穩定，低成本負債優勢繼續保持，披露口徑淨息差達2.05%，在國有大行中繼續保持優秀水平。

【iM人物專訪】投資名家曾淵滄 港股不是撈底時候 內銀股派息充滿想像空間

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報告稱，第三季利息淨收入增速按季微升，提振了營收表現，主要得益於信貸增長強勁和穩定的淨息差。手續費及佣金淨收入增速按季大幅上升，剔除2022年推進淨值型產品轉型帶來的一次性收入後實際增速更高。

【延伸閱讀】大行點睇：新地去年基礎盈利降16.7% 大行紛降目標價 股價插近1成，請按【見下頁

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該行認為，郵儲銀行息差相對優勢延續，但考慮到息差的階段性壓力，調整公司2023至2025年淨利潤增速預測至5.39%、10.36%和12.39%，對應每股盈利為0.85元人民幣、0.93元人民幣及1.06元人民幣，維持目標價7.5元，對應2023年預測市帳率為0.88倍，維持「增持」評級。

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責任編輯：林衛

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增持 郵儲銀行（01658） 目標價 港股 中國

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