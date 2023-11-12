【雙11點睇】靠低價策略吸客 各平台雙11銷售有幾多進帳？

據內地報道，今年「雙11」終於落下帷幕，氣氛明顯不及往年熱烈，而且依舊沒有公布具體總交易額。不過，各大平台卻急不及得紛紛公布銷售數據，不約而同稱訂單、成交額和商家規模等均有所增長，甚至創新高。

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例如，阿里巴巴（09988）旗下淘天集團公布用戶規模和商家規模顯著增長，規模優勢進一步擴大，帶動訂單量和成交總額全面增長。全周期累計訪問用戶數超8億，創下歷史峰值。88vip用戶規模突破3,200萬，再創歷史新高，88vip成交按年錄得雙位數增長。

京東（09618）稱，成交額、訂單量、用戶數齊創新高，京東採銷直播的總觀看人數已突破3.8億。目前累計超過60個品牌銷售破10億元，近2萬個品牌成交額按年增長超3倍，新商家成交單量環比增長超5倍。

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另快手（01024）公布，快手商城GMV較大促前增長12倍，泛貨架場景GMV按年增長340%，搜索GMV按年增長559%，短視頻漲粉數同比增長189%。從買家角度，消電家居行業新買家數增長55%，行業支付單均價增長96%。

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責任編輯：林衛