  • 26°C
香港時間 : 20231112日 (週日) 13:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋
iMoney雜誌

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【雙11點睇】靠低價策略吸客 各平台雙11銷售有幾多進帳？

股樓投資 13:12 2023/11/12

分享：

分享：

據內地報道，今年「雙11」終於落下帷幕，氣氛明顯不及往年熱烈，而且依舊沒有公布具體總交易額。不過，各大平台卻急不及得紛紛公布銷售數據，不約而同稱訂單、成交額和商家規模等均有所增長，甚至創新高。

【iM人物專訪】投資名家曾淵滄 港股不是撈底時候 內銀股派息充滿想像空間

專題影片
【iM人物專訪】投資名家曾淵滄 港股不是撈底時候 內銀股派息充滿想像空間

例如，阿里巴巴（09988）旗下淘天集團公布用戶規模和商家規模顯著增長，規模優勢進一步擴大，帶動訂單量和成交總額全面增長。全周期累計訪問用戶數超8億，創下歷史峰值。88vip用戶規模突破3,200萬，再創歷史新高，88vip成交按年錄得雙位數增長。

京東（09618）稱，成交額、訂單量、用戶數齊創新高，京東採銷直播的總觀看人數已突破3.8億。目前累計超過60個品牌銷售破10億元，近2萬個品牌成交額按年增長超3倍，新商家成交單量環比增長超5倍。

【延伸閱讀】大行報告：7月壽險保費收入強勁 首選中國太保 潛在升幅67%，請按【見下頁

點擊圖片放大
+5
+4

另快手（01024）公布，快手商城GMV較大促前增長12倍，泛貨架場景GMV按年增長340%，搜索GMV按年增長559%，短視頻漲粉數同比增長189%。從買家角度，消電家居行業新買家數增長55%，行業支付單均價增長96%。

【同場加映】溫股知新：只靠債息恐不足 權重科技要力谷

溫股知新
【溫股知新】只靠債息恐不足 權重科技要力谷

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：林衛

開啟hket App，閱讀全文
快手—W（01024） 京東集團—SW（09618） 阿里巴巴－SW（09988） 港股 中國

上一篇文章

【券商點睇】第三季業績符預期 郵儲銀行息差優勢延續

下一篇文章

【專家點睇】逆全球化經濟新格局 彭文生：促消費激發內生動能
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款