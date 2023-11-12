【專家點睇】逆全球化經濟新格局 彭文生：促消費激發內生動能

中金公司首席經濟學家彭文生發表報告指，全球經濟格局在發生深刻變化，逆全球化成為一個熱門詞，雖然對如何定義逆全球化仍有爭議，但以貿易與投資自由化為標誌的多邊體系正在發生逆轉。國家關係從過去的合作與共同發展為主，變為愈發重視競爭與安全，疊加疫情與地緣政治事件的衝擊，西方國家出現了以「去風險」為導向的政策。即便是在應對氣候變化、推動綠色轉型這樣全球擁有較多共同利益的問題上，近期歐美貿易保護主義的聲音也在增多。

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報告稱，中國的產業偏中下游，調整要求加大科技創新等上游的投入，而產能的去中心化降低對中下游的投資需求，美國則是以高科技為標誌的上游需求減少，但中下游投資需求上升。從體量上來看，研發投入變化影響經濟的彈性在短期較小，中下游需求變化的影響較大，因為中下游的就業和收入與中低收入階層關係比較密切，而這個人群的邊際消費傾向較高。由此帶來的含義是，全球產業鏈調整在美國更多體現為供不應求，在中國更多體現為供大於求。

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他認為，中國面臨先進技術供給的收緊，和中下游產業需求的緊縮，前者不利於長期的增長，後者不利於當前的增長。但是，短期和長期的影響並不是分割的，降低先進技術供給的約束需要創新，而創新的一個重要驅動力是大市場和消費需求的多元化，促進消費不僅有利於穩定短期增長，也有利於推動從規模經濟到創新經濟的轉換，激發內生增長動能。

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責任編輯：林衛