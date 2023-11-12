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【分析】美股周四大跌　與鮑威爾「放鷹」有關？

股市 08:21 2023/11/12

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【分析】美股周四大跌　與鮑威爾「放鷹」有關？

美股道指周四大跌220點，與聯儲局主席鮑威爾「放鷹」有關？

鮑威爾於香港時間11月2日（星期四）凌晨公布議息結果時，議息聲明及記者會言論被視為「放鴿」，一周後11月9日（星期四）凌晨，鮑威爾於IMF總部發表講話，言論卻被視為「放鷹」，不過，鮑威爾兩星期的言論其實差不多，只有3個重點，第一是如果有需要，會毫不猶疑地加息；第二是就業放緩，惟經濟仍強勁；第三是通脹數據回落，但距離2%目標仍有很長的路要走，留意數據會否誤導。

另外，利率期貨市場對於不加息的預期，在周四及周五亦沒有大變，市場仍預期12月13日議息結果仍有9成機會率預期維持聯邦基金利率不變，未有受鮑威爾「放鷹」影響。

由於當時美國10年期債息由4.54厘水平彈上4.65厘，市場隨即解讀，鮑威爾「放鷹」，道指亦跌逾200點。

不過，從即市圖顯示，債市及股市的異動，是在凌晨2時，而鮑威爾的發言，是在凌晨3時，而且鮑威爾的講稿，亦未有提早發布。

點擊圖片放大

究竟周四凌晨2時發生甚麼事，為何債息飈升？

美國於2時拍賣30年期債券，以及工銀美國子企的交易系統遭到駭客攻擊，美國債券當時的交易受到影響，或影響債券價格下跌，債息飈升。英國金融時報大約2時30分最早報道相關駭客攻擊消息。

當時大概情況是，當交易系統被攻擊後，負責結算交易的實體，很快與受影響的系統斷開連接，導致其無法清算大量美國國債交易。路透社報道指，工行其後向子公司注入龐大資金，以助其結算交易，並指機構與「紐約梅隆銀行」對數的90億美元其後亦已償付。美國存管信託與清算公司（DTCC）的數據顯示，當日失敗的國債回購交易，即未能履行交付義務的美國國債規模，從前一天的255億美元升至622億美元，創下3月以來的最高水平。當賣方沒有及時交付或買方沒有及時收到證券來結算交易時，就會發生這種交割失敗。

報道指，銀行派人攜帶USB手指，將所需的結算細節發給相關方。紐約回購市場通常在下午3點關閉，但是為了方便交易，延長開放了幾個小時。聯儲局保持其Fedwire結算系統開放。

到周五，美國國債市場交易仍受到結算難問題困擾，聯儲會在其網站上表示，「服務問題」正在影響處理美國國債結算的Fedwire證券服務。央行並暗示，為「紐約梅隆銀行客戶」提供的服務已延長至美國東部時間下午4：30。美國證券交易委員會（SEC）發表聲明，專注於「維護市場公平有序」。

因此，當市場了解情況，周五縱使美國債息未有大幅回落，但市場情緒已恢復，道指更大升391點，納指反彈2.1%。

如果今次債市升跌只是受駭客攻擊影響，就不是鮑威爾「放鷹」，投資者無需恐懼再加息，具體情況仍要等待當局進一步調查。

記者：譚志偉

欄名 : 即市財經分析

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