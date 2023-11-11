【資金流向】韓股受惠半導體市場復甦　 海外資金重新流入股市

美國科技股近期重回升軌，半導體行業如英偉達（美：NVDA）等均錄得顯著升幅，令行業股份受追捧，資金開始流入環球半導體股份，其中連跌3個月的韓股亦受海外資金垂青，海外投資者本月至今，韓國股票價值達16億美元，在在中國以外的亞洲新興市場中，僅次於台灣。

韓國綜合指數（Kospi）連跌3個月後，11月至今已上升近6%。景順指，考慮到半導體基本面出現改善，芯片利潤可能上升，加上韓國股市8月至10月期間的調整，提供了一個良好的吸納點有理由相信投資者可能希望在2024年前增持韓國股票。

該行同時看好IT硬體、汽車零件和工業等出口商，認為出口相關企業可能在明年下半年全球經濟復甦時受益，預期會有更佳表現。

韓國金融委員會和金融監督院本月5日公布，周一（6日）開始暫時禁止股票沽空，該限制持續至今年6月底，亦有機會成為另一利好股市因素。

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編輯：葉志偉