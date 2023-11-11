【大行看法】高盛：料美滙指數明年走勢轉弱　但經濟強勁及債息高企會支撐美元

隨著美國聯儲局加息周期接近尾聲，美滙指數下半年有所回落，但現時仍處於105以上的高位，高盛策略師預料，明年美元前景將變得黯淡，但不會出現上世紀80年代廣場協議簽署後出現的大幅貶值，惟強勁的美國經濟和債息高企有可能支撐美元估值。

該行在年度貨幣展望中預計，全球經濟將在未來一年恢復更好平衡，將隨著時間推移對美元構成壓力。但該行認為美國經濟增長有機會高於市場預期，而且債息高企會為總回報前景，提供一個更高的標準。

但高盛估計，美元不會出現上世紀80年代廣場協議簽署後出現的大幅貶值，而只會出現放緩。如果事實證明其他經濟體無法應對美國要求的限制性利率水平，美元更有機會在更長時間走強。

其他貨幣方面，高盛又預期能源價格上漲的衝擊消退，歐元區明年下半年經濟成長將會復甦，歐元兌美元明年將升至1.1水平。同時對日本政策正常進展感到失望，預測未來6個月日圓兌美元會跌至155，並指日圓很難對抗宏觀經濟。

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編輯：葉志偉