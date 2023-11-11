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諷哈馬斯漫畫被指冒犯 《華郵》道歉兼下架（附圖）

環球政治 14:02 2023/11/11

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圖為漫畫初稿 , 非在華郵刊登的完整版本, 有關圖像已被下架, 但仍在網上流傳。

巴勒斯坦激進武裝哈馬斯（Hamas）被指利用民生設施掩護軍事設施，美國《華盛頓郵報》刊登一幅漫畫，諷刺哈馬斯躲在平民身後，惹來廣泛抨擊，指有關漫畫是種族歧視，冒犯穆斯林。批評聲中，《華郵》將之下架，評論版編輯發表聲明道歉。

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引起爭議的漫畫，由兩度獲得普立茲獎殊榮的漫畫家Michael Ramirez所創作。《華郵》已將之下架，但仍可在網上搜尋得到，當中主要顯示一名哈馬斯官員，將巴勒斯坦婦女、兒童和嬰兒綁在自己身上，附上一句設計對白「以色列怎敢攻擊平民」（How dare Israel attack civilians）。

漫畫周三在華郵發表後，遭到猛烈抨擊。有人在《華郵》留言，指漫畫帶有具冒犯性及令人不安的種族定型（racial stereotypes that were offensive and disturbing），以誇張手法描繪阿拉伯人的特徵，並貶低女性，是完全不能接受。

另一則留言對漫畫細節作深度解讀，表達多個尖銳質疑：哈馬斯旁的一幅巴勒斯坦旗，是否想將哈馬斯與整體巴人混為一談？圖中畫有圓頂清真寺，是否想將哈馬斯與伊斯蘭教混淆？留言直指漫不但冒犯穆斯林，也冒犯信奉基督教的巴勒斯坦人，又質疑漫畫想表達，以色列襲擊平民沒有問題。

完整漫畫圖像連結

華郵已將漫畫下架，評論版編輯David Shipley表示，會對漫畫出現在版面負責，指很多讀者認為畫作是種族主義，這並非他的原意，指自己當時看到的是哈馬斯發言人慶祝無辜平民被殺。他指出，圖像引起的反應是他始料不及，承認忽視了一些重要元素。

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責任編輯：林建忠

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