諷哈馬斯政治漫畫被指冒犯 《華郵》道歉兼下架（附圖）

巴勒斯坦激進武裝哈馬斯(Hamas)被指利用民生設施掩護軍事設施,美國《華盛頓郵報》刊登一幅漫畫,諷刺哈馬斯躲在平民身後,惹來廣泛抨擊,指有關漫畫是種族歧視,冒犯穆斯林。批評聲中,《華郵》將之下架,評論版編輯發表聲明道歉。

引起爭議的漫畫,由兩度獲得普立茲獎殊榮的漫畫家Michael Ramirez所創作。《華郵》已將之下架,但仍可在網上搜尋得到,當中主要顯示一名哈馬斯官員,將巴勒斯坦婦女、兒童和嬰兒綁在自己身上,附上一句設計對白「以色列怎敢攻擊平民」(How dare Israel attack civilians)。

漫畫周三在華郵發表後,遭到猛烈抨擊。有人在《華郵》留言,指漫畫帶有具冒犯性及令人不安的種族定型(racial stereotypes that were offensive and disturbing),以誇張手法描繪阿拉伯人的特徵,並貶低女性,是完全不能接受。

另一則留言對漫畫細節作深度解讀,表達多個尖銳質疑:哈馬斯旁的一幅巴勒斯坦旗,是否想將哈馬斯與整體巴人混為一談?圖中畫有圓頂清真寺,是否想將哈馬斯與伊斯蘭教混淆?留言直指漫不但冒犯穆斯林,也冒犯信奉基督教的巴勒斯坦人,又質疑漫畫想表達,以色列襲擊平民沒有問題。

華郵已將漫畫下架,評論版編輯David Shipley表示,會對漫畫出現在版面負責,指很多讀者認為畫作是種族主義,這並非他的原意,指自己當時看到的是哈馬斯發言人慶祝無辜平民被殺。他指出,圖像引起的反應是他始料不及,承認忽視了一些重要元素。

事實上,華郵的諷刺漫畫立場多樣,也曾諷刺以軍明知攻擊傷及兒童,哈馬斯人員反不受影響,依然不肯停手,該攻擊以軍的漫畫,仍可在華郵的YouTube頻道看得到。

責任編輯:林建忠

