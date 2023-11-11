北角富澤花園3房減價逾15% 860萬沽 造價較高位回落近30%

二手樓市減價成交不斷。北角富澤花園一個3房單位，業主減價逾15%，才成功沽出。



中原地產首席分區營業董事林志達表示，樓市氣氛好轉，用家加快入市步伐，減價盤不乏承接，分行新近促成北角富澤花園成交，單位為富達閣高層A室，實用面積650平方呎，採3房1套間隔，向西南，享開揚城市景。



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單位以1,020萬元放盤，最新以860萬元成交，累減160萬元或15.7%，折合實用呎價13,230元，同類單位於樓價高位時曾以約1,200萬元沽出，是次造價較高位回落近3成。

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據了解，新買家為用家，見單位間隔實用，可外望開揚中上環城市景，叫價吸引，議價後感合適即入市單位自用。原業主則於1990年以123.8萬元買入單位，持貨33年，是次易手賬面獲利736.2萬元，單位期內升值近6倍。

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責任編輯：陳詠妍