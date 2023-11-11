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【儲局官員】戴利：若經濟成長強勁令通脹居高不下　聯儲局或仍需要再次加息

股市 12:53 2023/11/11

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繼聯儲局主席鮑威爾暗示加息未完後，再有聯儲局官員在公開發言中放鷹，三藩市聯儲銀行總裁戴利（Mary Daly）表示，如果在經濟高速成長的同時，遏制通脹的進展停滯，聯儲局可能需要再次上調利率。美債息走勢反覆向上，現時已回升至4.64厘水平。

戴利坦言，如果通脹繼續窄幅波動，勞動力市場和國內生產總值（GDP）成長保持穩定，甚至強勁，則聯儲局可能不得不再次加息。但她同時為市場派定心丸，指如果情況並非前述如此，兩項主要經濟指標均出現下降，通脹繼續回落至2%，那就會有不同的決定。又指自己正特別關注剔除住房的核心服務業通脹。

她認為，現時利率具有足夠限制性，能夠引導通脹回到聯儲會的目標，但很難確定。並強調聯儲會官員關注即將發布的經濟數據，藉以為未來的利率決策提供信息時，必須保持靈活性。

戴利今年在聯邦公市場委員會（FOMC）貨幣政策會議沒有投票權。

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編輯：葉志偉

美股 貨幣政策 經濟 美國聯儲局 通脹
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